В Австрии Burger King выпустил "однополые" бургеры

В Австрии Burger King выпустил бургер с двумя одинаковыми булочками. О новом блюде, который сделали в рамках "месяца гордости" в поддержку ЛГБТ сообщества, компания сообщила на своем сайте.

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Новый бургер получил название "Прайд Воппер", в котором две одинаковые булочки символизируют "равную любовь и равные права". Кроме того, бургер сделали еще одного вида специально для вегетарианцев, в котором вместо мяса растительная котлета из сои и пшеницы.

На Западе июнь называют "месяцем гордости" (Pride Month) ЛГБТ-сообщества, в этот период его представители акцентирует внимание на борьбе за их права. В последнюю субботу этого месяца в разных странах проходят парады. Сообщалось, что Microsoft работает над геймпадом для Xbox с изображением 34 ЛГБТ-флагов.