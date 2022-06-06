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1 час назад

В Австрии Burger King выпустил "однополые" бургеры в поддержку ЛГБТ

Газета.Ru

В Австрии Burger King выпустил бургер с двумя одинаковыми булочками. О новом блюде, который сделали в рамках "месяца гордости" в поддержку ЛГБТ сообщества, компания сообщила на своем сайте.

В Австрии Burger King выпустил "однополые" бургеры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новый бургер получил название "Прайд Воппер", в котором две одинаковые булочки символизируют "равную любовь и равные права". Кроме того, бургер сделали еще одного вида специально для вегетарианцев, в котором вместо мяса растительная котлета из сои и пшеницы.

На Западе июнь называют "месяцем гордости" (Pride Month) ЛГБТ-сообщества, в этот период его представители акцентирует внимание на борьбе за их права. В последнюю субботу этого месяца в разных странах проходят парады. Сообщалось, что Microsoft работает над геймпадом для Xbox с изображением 34 ЛГБТ-флагов.

Ранее советник Всемирной организации здравоохранения Энди Сил заявил, что желающим принять участие в июньских гей-парадах не следует отказываться от этих планов из-за распространения оспы обезьян, которой заражаются преимущественно имевшие гомосексуальный контакт.

Вещи,ВОЗ,Microsoft,
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