Почему старые модемы издавали такие странные звуки

Все, кто имел возможность в 90-х или 2000-х годах выходить в интернет, помнят эти странные звуки, которые издавал модем при подключении к сети. Сейчас такое представить уже довольно трудно, но Dial-UP модемы подключались к интернету с помощью аналогового телефонного соединения, отсюда и великолепие звуков, издаваемых при этом процессе.

Дело в том, что для того, чтобы обеспечить пользователю выход в интернет, модему необходимо было установить связь с другим модемом посредством телефонных линий - потому первое, что слышал обладатель такого типа модема при подключении - гудок, похожий на тот, что мы слышим в телефонной трубке. Учитывая тот факт, что телефонная сеть не годится для передачи данных, задача модемов состояла в том, чтобы осуществить модуляцию цифрового сигнала в аналоговый (для передачи), а затем демодулятор совершал обратное преобразование и уже сам телефонный аппарат (динамик в трубке) преобразовывал цифровой сигнал в звуковую волну. Так, цифровой сигнал трансформировался в аналоговый и обратно, в процессе еще и фильтруя помехи. А писк, которым обменивались модемы - не что иное, как набор импульсов.