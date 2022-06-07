В Индии впервые за 100 лет обнаружили редкое растение

Специалисты из BSI (Botanical Survey of India, Ботаническое исследование Индии) впервые за более чем 100 лет обнаружили в отдаленном районе Анджау штата Аруначал-Прадеш редкое растение Aeschynanthus monetaria Dunn. Об этом сообщается в журнале Current Science.

Фото: Current Science Current Science

Первоначально цветок был описан британским ботаником Стивеном Данном в 1912 года. Тогда его классифицировали по критериям Международного союза охраны природы как «исчезающий». Вновь заметили этого представителя местной флоры в декабре 2021 года. Тогда же исследователи взяли образец для изучения, после чего подтвердили, что это действительно Aeschynanthus monetaria Dunn.

Это растение в народе часто называют «губной помадой» из-за сходства цветка с этим женским средством косметики. Индийский экземпляр отличается мясистыми округлыми листьями с зеленым цветом в верхней части и пурпурно-зеленым в нижней. Произрастает Aeschynanthus monetaria Dunn во влажных вечнозеленых лесах на высоте от 543 до 1134 метров, период цветения и плодоношения приходится на октябрь-январь.