В норвежском леднике нашли башмак возрастом 3100 лет

Таяние ледников позволяет археологам совершать важные открытия. На землях, которые освобождаются от вековых ледяных панцирей, можно обнаружить редчайшие артефакты в прекрасном состоянии, сообщает Live Science.

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Ученые из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) рассказали об одной из таких находок. Это ботинок возрастом 3100 лет, который доставили из района Йотунхеймен на юге страны.

Исследования показали, что это древнейший образец обуви из всех, когда-либо найденных в Норвегии. Небольшой размер показывает, что он принадлежал женщине или подростку.

Башмак был обнаружен рядом с несколькими стрелами и деревянной лопатой. Артефакты показывают, что это место было важным охотничьим участком.

По словам ученых, башмак, изготовленный примерно в 1100 годах до нашей эры, вероятно, является самым старым предметом одежды, найденным в Скандинавии. Дальнейшие исследования Йотунхеймена позволили обнаружить еще более древние изделия, в частности, древко стрелы возрастом 6100 лет.

Археологи отметили, что артефакты, извлеченные из норвежских ледяных пластов, находятся в почти безупречном состоянии. Даже если их возраст превышает тысячу лет, они демонстрируют минимальные признаки деформации и разложения.

Это связано с тем, что участки льда относительно стабильны, неподвижны и не содержат агрессивных соединений. Они хорошо сохраняют материалы, которые в других условиях рассыпались бы без следа: кожу, дерево, текстиль, остатки растений.

Но ускоренное таяние ледников представляет угрозу для исторических ценностей. Оказавшись под открытым небом, они быстро разрушаются.