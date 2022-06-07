Почему советские игрушки производили на пороховых заводах

1953-й год, Москва. В самом центре столицы, вокруг станции метро «Дзержинская», современной «Лубянки», сносили целый квартал. И все ради того, чтобы построить одно-единственное здание, которое должно было простимулировать послевоенную рождаемость. Сам министр торговли Анастас Микоян взял строительство под свой контроль. Этим зданием стал легендарный универмаг «Детский мир», который знали и любили во всем Советском Союзе. Mir24.tv рассказывает, как менялись советские игрушки и какую роль в этом сыграл главный детский магазин страны.

Фото: Мир24 Мир24

Дворец советского детства

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«На этом месте раньше был Лубянский пассаж. И это место с точки зрения коммерции и продаж обладало своей энергетикой. Этот проект был очень амбициозным для того времени и благодаря стараниям тех, кто приложил к этому руку, все удалось сделать вовремя», – рассказывает генеральный директор «Центрального детского магазина на Лубянке» Александр Копанев.

Не хватало материалов и рабочих рук. Пришлось строить стены из разносортного кирпича, частично – из кладки старых зданий. Но строители спешили, чтобы всего за четыре года, к Международному фестивалю молодежи и студентов, на Лубянке вырос настоящий дворец советского детства, где будут обитать самые качественные, самые душевные и самые желанные советские игрушки.

Торжественное открытие магазина состоялось 6 июня 1957 года. Первые посетители «Детского мира» не верили своим глазам. Каких только игрушек не было на полках! Среди них – редкие экземпляры кукол: 20 образцов в национальных костюмах, которые разработал Научно-исследовательский институт игрушки и даже выставлял на международной выставке в Индии. Наконец-то куклы снова стали куклами – улыбчивыми и нарядными.

Гигантские окна освещали все пространство универмага. В них можно было заглянуть с улицы – как в гигантский кукольный домик. Зачастую в «Центральный детский мир» приезжали не за покупками, а покататься между этажами и походить между витринами. Внутри торгового здания впервые появились эскалаторы – многие приходили не только посмотреть, но и в том числе покататься на эскалаторах. Это был новаторский проект для эпохи оттепели. Покупать здесь игрушки было особым удовольствием.

«В новом магазине появились сервисы, которые нам сейчас кажутся какими-то современными и передовыми. Уже тогда была доставка домой, стол сборных покупок, причем доставка была точно ко времени. Были современные на тот момент шоу-румы – выставочные площадки. Были доступны справочное бюро на 1-м этаже, комната матери и ребенка, причем в этой комнате была игровая, и если мама зашла покормить младшего малыша, то старший мог поиграть. Работало бюро обслуживания, где можно было вызвать такси»,

– перечисляет Копанев.

Общая протяженность всех прилавков «детского рая» в советские годы – два километра. За хорошими игрушками всегда выстраивалась очередь. В праздничные дни – тоже толпы.

По словам генерального директора, «это была витрина тех производств, которые делали детские товары. Когда был выбор куда поставлять, однозначно это был «Детский мир». В магазине большое внимание уделяли тому, как это выставляется. Уже тогда были сезонные выставки, ярмарки – то, что мы считаем нововведением: ярмарки к 1 сентября, к Новому году, и это невероятно ярко украшалось».

Новое время – новые куклы

Немецкие фройляйн с голубыми глазами и белокурыми локонами, французские мамзели в модных шляпках, русские княжны с румяными личиками производства Императорского фарфорового завода… После революции для кукол, как и для людей, наступили трудные времена.

«Считалось, что это буржуазная роскошь. Фарфоровые куклы были бесподобными и красивыми, но очень дорогими, и могли их себе позволить только единицы. И как только было провозглашено, что наличие таких кукол демонстрирует одобрение буржуазного общества, то люди выходили и били их фарфоровые головы на улицах, демонстрируя, что они хотят увидеть новое будущее»,

– говорит основатель Музея советского детства Семен Жильцов.

Производство игрушек прекратилось совсем, а когда игрушки вернулись – это были уже совсем другие лица, типажи и герои. Фарфор и кружева – слишком дорого для полуголодной страны. В ход пошли новые доступные материалы: дерево, стружка, вата и дешевые ткани. Вместо красивых, но однотипных лиц – самые разнообразные физиономии: красноармейцы в буденовках, работницы в красных косынках, почтальоны и матросы, пионеры и барабанщики.

«Художники придумывают игрушки нового типа. Они связаны с тем, что девочка, например, больше не должна быть мамой, она должна быть работником, она должна работать на заводе, в колхозе. Поэтому у кукол появляются определенные функции, они одеты в одежду, которая соответствует какой-то профессии»,

– отмечает директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

«В экспозиции у нас есть очень интересный малыш-голыш из целлулоида, он лицом очень похож на тот самый значок октябренка, где Владимир Ильич в детстве. Можно сравнить и сразу увидеть очень большое сходство. С детства детям прививали культ личности»,

– продолжает Жильцов.

Поначалу советские куклы были под стать эпохе – серьезные, даже суровые, хоть сейчас вместе со старшими членами семьи – в колхоз или на завод выполнять пятилетний план. Но со временем на эти игрушечные лица вернулись дореволюционные улыбки. По словам Жильцова, обязательно все куклы должны были улыбаться, ни в коем случае не выглядеть страшными и отталкивающими, чтобы ребенок не испугался.

Помимо родителей, школы и пионерии, воспитывать должна была игрушка. В 1932 году в Загорске основали Всесоюзный научно-исследовательский институт игрушки – единственное подобное научное учреждение в мире.

В институте была организована игротека, в которой как в библиотеке детям выдавали игрушки и смотрели, какие игрушки берут чаще, какие игрушки ломаются, где они ломаются и как дети реагируют. Исследователи проводили опросы родителей и детей о предпочтениях в игрушках. На основе рекомендаций института художники разработали специальный каталог: подробно описали, как самостоятельно мастерить игрушки, одежду и даже мебель.

«В этих таблицах был представлен, например, крестьянин, которого можно сделать самому из деревяшки, или красноармеец, которого можно было сшить из солдатского сукна с подробными размерами ткани. Или из фанеры сделать игрушку «Красная конница». Были описания, как это все раскрасить, разметить, сделать трафареты»,

– рассказывает Санькова.

Первые советские игрушки были прикладными. Дети играли в тех, кем станут, когда вырастут. Например, могли смастерить целую фабрику с рабочими. Одна из популярных игрушек так и называлась – «1 мая на фабрике».

От игрушечных артелей к пороховым заводам

«У коллекционеров очень ценятся куклы хотьковских артелей, продукцию которых экспортировали, за них получали валюту, потому что они были очень искусно сделаны»,

– отмечает Санькова.

Маленькие артели по производству игрушек и прочих предметов быта – так называемые сталинские – продержались до прихода к власти Никиты Хрущева. Тогда их заменили крупные фабрики. Но страна не могла позволить себе отдельные фабрики игрушек, и часто они становились дополнительным производством для других заводов, нередко оборонного значения.

«Как ни странно это звучит, но куклы-неваляшки производились на Тамбовском пороховом заводе. Почему именно там? Дело в том, что в Тамбове завод пластмассы имел всего один цех по производству неваляшек – все остальное предприятие занималось производством пороха. И вот эти шарики – это не что иное как калибры наших орудий. Первая неваляшка имела калибр 122 мм, и нам известен тот факт, что если вдруг случалась какая-то внештатная ситуация, то предприятие в течение суток переоборудовалось на производство снарядов»,

– говорит Жильцов.

На Тульском пороховом заводе выпускали 40 видов неваляшек. Поначалу – из целлулоида, особого вида пластмассы. Для мальчишек, уже не игравших с ними, это была ценность: из неваляшки делали «дымовуху», поджигая завернутый в фольгу пластик. Но со временем к материалам для игрушек стали относиться все строже и строже.

«Впоследствии с целлулоидных игрушек перешли на пластмассу в связи с тем, что целлулоид был очень горючий материал, что являлось небезопасным для детей. Кроме того, пластмассу не красили после отливки, изначально красилась сама масса и только после этого изготавливалась сама игрушка. Маленькие дети любят брать и пробовать все на зуб, и чтобы краска не попала внутрь организма, использовали те пластмассы, которые были уже изначально окрашены»,

– поясняет Жильцов.

В 1962 году вышло постановление: дизайнеры должны сотрудничать с производствами. У НИИ игрушки появляются новые расширенные функции, теперь они занимаются тем, что они выпускают рекомендации для всего СССР, каким образом должны изготавливаться игрушки. Разработки дизайнеров обязательно рассматривались в художественно-техническом совете, после этого проект запускался в массовое производство.

Каждой игрушке свое время

Чтобы заполнить все полки детских магазинов, фабрики выпускали уже миллионные партии. В советских реалиях это обязательное планирование и конвейерная сборка. Но разработчики старались идти в ногу со временем и создавать актуальные игрушки.

Игрушка точно так же реагирует на общественные события, как и другие предметы обихода.

«Во время проведения Фестиваля молодежи и студентов к нам приехали студенты из Африки, из Латинской Америки, из Китая. Институт игрушки стал проектировать и производить куклы в образе китайца или куклы из черного пластика. Когда первый спутник полетел в космос, тут же появилось несметное количество игрушек, связанных с космосом, – говорит Санькова. – Были спутники, вездеходы, луноходы, а также ракеты, внутри которых сидели не просто человечки, а космонавты».

«В период правления Хрущева появилось большое количество елочных игрушек – все, что связано с овощами и фруктами. Это были небольшие кукурузки, висящие на елочках. А еще были игрушки, тематически связанные с сельхозтехникой. Например, у нас есть металлический комбайн, который был заводным, и можно было в него увлекательно играть»,

– рассказывает Жильцов о коллекции своего музея.

В истории советской игрушки очень интересна тема «сделай сам», говорит Санькова.

«Не просто кукла, а кукла-голыш, которой нужно было сшить одежду. И то же самое относилось к конструкторам. Часто это был полуфабрикат, когда нужно было самому доделать, допридумывать, доиграть этот сценарий. Я помню, как мой папа построил цилиндр из поликарбоната и подвесил внутри огромное количество разных самолетов. Они с моим братом клеили, собирали – для них это была коллекция самолетов, сделанных своими руками, но при этом они еще и изучали историю этих самолетов»,

– вспоминает Александра.

Самые завидные игрушки советского производства – механические. Их заводили стандартным ключиком, который находился сбоку или сверху. Пока раскручивалась пружинка, заводной заяц или робот шагал вперед, к полному восторгу малышей.

По словам Жильцова, они появились в XIX веке, но особую популярность получили уже в XX. Они были очень качественными, ведь их производили из листовой стали или кровельного железа, и поэтому многие игрушки дошли и до сегодняшнего дня, может быть, немного только в ржавом виде. При этом все эти игрушки заводились от одного ключика.

Особым шиком было заполучить педальные машинки, которые могли себе позволить только зажиточные граждане. К примеру, игрушечный «Москвич» стоил до 35 рублей – четверть средней зарплаты.

Журналист и коллекционер Юрий Урюков вспоминает: «Я очень гордился, когда папа подарил мне педальную машинку, и я выезжал на ней во двор. Настоящий «Москвич», который выпускают на заводе, стоит на улице, и рядом ты едешь на точно такой же машине, которую спроектировал тот же инженер, но она маленькая, твоя, и ты ей сам управляешь. Это, конечно, потрясающее чувство».

Еще одна популярная модель – машинка «Урал». Ее выпустили тиражом порядка 67-68 тысяч экземпляров, и конструкторы уделили внимание двум моделям – это «Победа» и правительственный ЗИС. «Нужно было долго вращать руль, как и в настоящем автомобиле, чтобы повернуть колеса. Машина безумно тяжелая, имеет длину примерно 1 метр 30 см и, конечно, одному ребенку такую машинку вынести на улицу вряд ли было возможно. На всех педальных «Москвичах» был сигнал, когда включались фары. И что самое интересное, звук сигнала менялся с каждой моделью педального «Москвича». Менялась модель – менялся сигнал», – говорит Жильцов.

Игрушки из любимых мультфильмов

Смотреть мультфильмы – любимый досуг советского ребенка. Редкие мультики ждали неделями, а если находили в программе передач, то непременно обводили фломастером: ни в коем случае не пропустить! Поэтому и популярные мультгерои пользовались огромным спросом.

«Куклы по мотивам мультфильмов были абсолютным хитом. Наверное, у каждого была игрушка Чебурашка, которая производилась миллионными тиражами. И Чебурашка, и Гена тоже были спроектированы в Институте игрушки. Сначала кукольники делали гипсовые формы, потом их расписывали, потом этот авторский экземпляр передавался на фабрику. Когда мы показывали в Европе выставки советского дизайна, то иностранцев очень удивляло, что зеленый крокодил – это то, во что любили играть советские дети. До сих пор Чебурашка – милое ушастое создание – его любят в Южной Корее, Японии и вообще в Азии»,

– рассказывает Санькова.

Почти 300 страниц насчитывается в увесистом каталоге сувениров, которые выпустили к московской Олимпиаде 1980 года. Здесь есть марки, значки, часы, льняные рубахи и кеды с олимпийскими кольцами, но больше всего – мишек всех размеров и фактур. По словам Саньковой, «с Чебурашкой может посоревноваться только олимпийский Мишка. К Олимпиаде было выпущено несметное количество медведей. Они были абсолютно любой высоты, любого размера, это были мягкие или резиновые игрушки, парфюмерные флаконы, мишки из дерева, из стекла».

Зарубежные игрушки в СССР

В советских магазинах игрушек много, но так хотелось удивить одноклассников и вызвать зависть всего двора! Кукла из ГДР, в модной одежде, так похожая на современную девочку – лучший подарок для школьницы.

Семен Жильцов сравнивает куклы из СССР и ГДР:

«В 1969 году Министерство легкой промышленности анонсировало, что будет выпущено 5 тысяч интерактивных игрушек, которые отличались тем, что в комплекте шли ложка с кашей и бутылочка с молоком. Кукла называлась «Непослушная Аленка». Как только мы подносим ложку с кашей к Аленке, она отворачивает голову, а как только даем бутылочку с молоком, она с удовольствием ее берет. Отличие от ГДРовской куклы было в том, что у нашей ресницы были пластиковые, а у немецкой – резиновые».

Александра Санькова отмечает, что западные куклы были более розовощекими, у них был более приятного цвета пластик, чем желтоватые советские куклы. Волосы были мягкие, расчесывались, а не становились паклями через неделю после накручивания разных причесок кукле. Это было связано с экономическими возможностями в стране и с технологиями и материалами, доступными для производства.

Предметом мальчишеской гордости была игрушечная железная дорога: локомотив – как настоящий, вагончики – точная копия. А еще семафоры, которые могут загораться и гаснуть, крошечные деревца, мосты и домики. Игрушечная железная дорога – настоящее чудо и предел мечтаний советского ребенка. В стране была огромная сеть стальных магистралей, но железнодорожно-модельную сферу не удалось освоить на уровне игрушек из ГДР.

Директор Музея советского детства показывает пионерскую железную дорогу, которая была популярной в 1950-х годах.

«Железная дорога с локомотивом и вагончиками поставлялась в дома пионеров, а все остальное уже делали дети. На ландшафтной поверхности они строили школу, садик, магазины и деревья. Если брать ГДРовскую дорогу, то она была гораздо меньше, включая паровозики и рельсы. Немецкую модель гораздо удобнее было использовать дома. Большую советскую железную дорогу не в каждой квартире можно было разместить, поэтому она и поставлялась в дома пионеров, либо дарилась детям высоких чиновников в виде подарка»,

– говорит Жильцов.

Еще одна знаковая игрушка 80-ых – кубик Рубика. Венгерский скульптор Эрне Рубик изобрел эту яркую головоломку в 1974 году, а в 80-ые среди советских детей уже вовсю проводились соревнования – кто быстрее соберет игрушку.

Футбольный тренер Александр Фатеев вспоминает о советских игрушках, которыми хотелось обладать до дрожи в руках.

«Одна из таких игр была кубик Рубика, о котором я очень сильно мечтал. Вторая – это, конечно, «Ну, погоди» – прообраз тех электронных игр, которые есть сейчас, примитивная мини-приставочка, но очень желанная. Существовало несколько мифов, в частности, о том, что если ты наберешь 1 тысячу очков в игре, то в конце на экране появится мультик, и огромное количество времени тратилось на то, чтобы достичь этих заветных цифр».

Возрождение главного детского магазина

В советские годы поход в центральный универмаг за игрушкой – это не только сама игрушка. Это непременно фирменное мороженое, игра в первые советские автоматы и, конечно, гигантские часы и катание на карусели.

В 2015 году ЦДМ вновь распахнул свои двери после реконструкции. Директор магазина признается, что в «Детском мире» были такие элементы оформления, «которые остались дороги многим поколениям детей. Например, после реконструкции убрали карусель, но сработала обратная связь с покупателями. Многие писали: «Верните карусель!». И мы вернули карусель с этого года».