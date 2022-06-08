Эксперт назвал запрещенные к изменению настройки в смартфонах

В сети появился материал, в котором эксперт раскрывает список настроек, которые ни в коем случае не стоит менять в телефоне.
По словам автора и основателя техноблога Pochinka blog Никиты Мокеева, владельцам гаджетов без специальных знаний не стоит использовать режим разработчика и root-права на своих Android-смартфонах.
"Это дает доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями".
Вместе с тем эксперт напомнил, что не стоит удалять или изменять системные файлы — это может заразить телефон вредоносной программой и привести к его неработоспособности. При этом Мокеев посоветовал не отказываться от установки обновлений.