Эксперт назвал запрещенные к изменению настройки в смартфонах

В сети появился материал, в котором эксперт раскрывает список настроек, которые ни в коем случае не стоит менять в телефоне.

По словам автора и основателя техноблога Pochinka blog Никиты Мокеева, владельцам гаджетов без специальных знаний не стоит использовать режим разработчика и root-права на своих Android-смартфонах.

"Это дает доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями".