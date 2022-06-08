Пентхаус Джонни Деппа и Эмбер Херд продается за $1,7 млн

Квартира, в которой жили Эмбер Херд и Джонни Депп во время брака, выставлена на продажу. Об этом сообщает People.

Фото: JAMES MOSS FOR DOUGLAS ELLIMAN REALTY JAMES MOSS FOR DOUGLAS ELLIMAN REALTY

Пентхаус с панорамными окнами расположен в историческом здании в центре Лос-Анджелеса. В доме 1930 года постройки высокие потолки и современная входная группа. Квартира бывших супругов площадью 157 кв.м. включает в себя одну спальню, кухню и две ванные комнаты. Апартаменты оценили в $1,7 млн.

Жильцы дома могут пользоваться бассейном с морской водой на крыше, спа, спортивным залом, террасой для загара и услугами консьержа.

Депп владел еще пятью квартирами в этом доме, которые приобретал в период с 2007 по 2008 год. После развода с Херд в 2016 году он выставил на продажу все пять объектов недвижимости. Квартиры были проданы за $12,78 млн.