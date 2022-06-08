Зритель суда Деппа и Херд продает дневник за $14 тыс.

Один из зрителей суда по делу о клевете актера Джонни Деппа против экс-супруги Эмбер Херд выставил на аукцион свой блокнот с записями. Об этом передает TMZ.

Фото: Кадр из фильма "Ромовый дневник" Кадр из фильма "Ромовый дневник"

Как сообщается, изначальная цена — $14 тыс. Автор за каждый судебный день писывал по 20 страниц в дневнике, уделяя внимания не только тому, что было сказано под камерами, но и за пределами их. В том числе, автор описывал и реакцию присяжных заседателей на происходящее.

Деньги, которые автор получит за продажу дневника, автор обещает передать на благотворительность. В частности, средства будут пожертвованы Детской больнице Лос-Анджелеса. Именно этой больнице Херд обещала передать деньги, полученные от Деппа при разводе, но так и не передала.