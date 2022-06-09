Сакральное зеркало со сфинксами нашли в Сибири

Уже второй древний артефакт со сфинксом найден на территории Западной Сибири. Как считают археологи, зеркало могло попасть в наши края с мусульманскими миссионерами.

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Бронзовое зеркало с арабской вязью и фигурой сфинкса археолог Андрей Бородовский обнаружил среди товаров «черных археологов» в одной из социальных сетей. Как считает ученый, из-за распространения металлодетекторов, часть археологических находок уходит из научного оборота. На сайте интернет-аукциона «Мешок» сейчас продают множество старинных бронзовых изделий. Зеркала 12-17 веков стоят от 12 до 260 тысяч рублей.

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«Я принципиально не покупаю такие вещи, но стараюсь отслеживать находки "черных археологов". Можно, конечно, их игнорировать, но я считаю, важно хоть как-то вводить их в научный оборот»,

– рассказал VN.ru археолог Андрей Бородовский.

Ученому удалось пообщаться с автором находки и выяснить, где она была найдена. Круглое бронзовое зеркало с двумя крылатыми сфинксами и арабской вязью по внешнему краю было найдено на правом берегу Енисея вблизи Красноярска. По словам Андрея Бородовского, это уже вторая подобная находка, обнаруженная в Минусинской котловине. Первое такое зеркало упоминается в одном из научных каталогов и хранится в минусинском музее. Оно датировано XII-XIII веками.

По словам Андрея Бородовского, даже надпись на ободке у двух зеркал совпадает. Арабской вязью написано: «Слава и долговечность, счастье и величие, сановитость и хвала, благоденствие и честь, власть и богатство и могущество владетелю сего (зеркала) во веки».

«Существует и другая трактовка этой надписи: "Слава и долголетие, счастье и величие, добро и уважение, карьера и хвала, власть и богатство, многовековое могущественное правило (мастеру)". Оба варианта этой надписи можно трактовать как заклинание, обеспечивающие своему владельцу удачу и процветание»,

– рассказал профессор Бородовский порталу Аcademcity.

Фигуру самого сфинкса – фантастического существа с туловищем животного, лицом человека, крыльями и длинным хвостом – использовали не только в Египте и в античной Греции. В XII-XIII веках в Иране, средней Азии, во многих странах вдоль Великого шелкового пути сфинксы появляются на бронзовых зеркалах. Античный сфинкс на Ближнем Востоке превращается в священных животных мусульманского рая – «ал-бораков».

Такие же изображения встречаются на металлической утвари, в дворцовых росписях и резьбе. По словам Бородовского, увидеть сфинксов можно в музее Самарканда, в Термезском дворце и на Иранских средневековых памятниках. Зеркала с «ал-бораками» встречаются на всем протяжении Великого шелкового пути, а вот для территории Западной Сибири это пока лишь второй подобный артефакт.

Нахождение бронзового зеркала со сфинксами так далеко от мест производства и распространения может иметь «мессианский» смысл, предполагает Андрей Бородовский. Предмет могли использовать заезжие мусульмане для пропаганды своей культуры.

Как выяснил ученый, «черный копатель» обнаружил зеркало на берегу Енисея рядом фрагментами древнего казана. «Я могу только предположить, что это было некое культовое место. К сожалению более глубокие выводы делать сложно, но атрибутировать, интерпретировать находку и ввести её в научный оборот ученые могут», – сообщил VN.ru Андрей Бородовский.