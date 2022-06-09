Житель Сургута нашел в чипсах кусок веревки

Житель Сургута рассказал, что нашел кусок веревки в пачке с чипсами. Горожанин написал об этом в паблике «ЧП Сургут» во «ВКонтакте».
«Страшно теперь чипсы кушать», – написал автор поста в соцсети. Житель Сургута обнаружил кусок веревки в пачке с чипсами, когда ел их во время просмотра телевизора. Пользователи оставили под сообщением несколько шуточных комментариев.
Один из подписчиков написал, что веревочка эта, не что иное, как, неотрезанная пуповина модифицированного картофеля. Другой пользователь посоветовал больше «не есть эту гадость».
«ФедералПресс» информировал ранее о том, что жители Сургута за неделю 40 раз пожаловались на качество подаваемой в квартиры воды, недовольство высказывают обитатели домов на улицах Усольцева, Чехова и проспекта Ленина. Власти города инициировали проверку, пробы направили в лабораторию на анализ.