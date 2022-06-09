В Англии нашли останки крупнейшего хищного динозавра в Европе

"Это было большое животное, чья длина превышала 10 метров и, судя всему, это самый большой хищный динозавр среди когда-либо найденных в Европе. Жаль, что всю информацию пришлось получать из небольшого объема материала", – говорит Крис Баркер , руководитель исследования.

Кости, в том числе тазовые и хвостовые позвонки, были найдены среди каменистых пород на юго-западе острова. Формация Вектрис возрастом 125 миллионов лет хранит в себе следы периода повышения уровня моря, когда эти спинозавриды охотились на мелководье и побережье. Поскольку новый вид известен лишь по небольшому числу фрагментов, ему пока не дали официального систематического названия. На костях были заметны следы падальщиков, в частности, личинки проделали в них дыры толщиной с палец.