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52 минуты назад

В Англии нашли останки крупнейшего хищного динозавра в Европе

Газета.Ruиещё 1

Палеонтологи обнаружили останки крупнейшего в истории Европы наземного хищного динозавра. Статья об этом опубликована в PeerJ Life & Environment.

В Англии нашли останки крупнейшего хищного динозавра в Европе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Остров Уайт расположен в Ла-Манше у южного берега Англии. Палеонтологи из Саутгемптонского университета обнаружили на нем окаменелые кости двуного динозавра, относящегося к семейству спинозавридов.

"Это было большое животное, чья длина превышала 10 метров и, судя всему, это самый большой хищный динозавр среди когда-либо найденных в Европе. Жаль, что всю информацию пришлось получать из небольшого объема материала", – говорит Крис Баркер, руководитель исследования.

Кости, в том числе тазовые и хвостовые позвонки, были найдены среди каменистых пород на юго-западе острова. Формация Вектрис возрастом 125 миллионов лет хранит в себе следы периода повышения уровня моря, когда эти спинозавриды охотились на мелководье и побережье. Поскольку новый вид известен лишь по небольшому числу фрагментов, ему пока не дали официального систематического названия. На костях были заметны следы падальщиков, в частности, личинки проделали в них дыры толщиной с палец.

Находка подтверждает гипотезу, согласно которой спинозавриды возникли и разделились на несколько видов в Западной Европе.

Исследователи надеются получить тонкие срезы материала и изучить внутренние свойства костей, чтобы выяснить скорость их роста и возможный биологический возраст.

Вещи,Крис Баркер,
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