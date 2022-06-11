Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

Археологи Москвы передадут в музеи изразцы с изображением двуглавого орла

Москва24

Археологи обнаружили в столице два изразца с изображением двуглавого орла, сообщает Агентство "Москва". По предварительным оценкам, они относятся к XVI – XVII векам.

Археологи нашли изразцы с изображением двуглавого орла
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов заявил, что в городе продолжается археологический сезон, которому способствует хорошая погода.

"Одна из главных площадок этого года находится на улице Тверская. Символично, что накануне Дня России археологам посчастливилось обнаружить там практически целый печной изразец с изображением двуглавого орла",

– заявил специалист.

По словам Емельянова, сейчас изразец передали в мастерские, чтобы отреставрировать перед передачей в музей. У предмета сохранилась только средняя часть, но отмечается, что ранее он мог быть покрыт белой глиной.

Вместе с тем завершилась реставрация другого изразца, который обнаружили на улице Ильинка в 2021 году. Он частично сохранил рамку. На этом предмете также различимы следы воздействия огня.

В начале июня глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о завершении реставрации артефактов XVI – XIX веков, которые принадлежали детям того времени. Обработку провели для глиняных и деревянных игрушек, а также детской посуды.

Вещи,Алексей Емельянов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители