В Норвегии найден фрагмент редкого меча эпохи викингов

В Норвегии археолог-любитель обнаружил часть меча эпохи викингов. Об этом сообщает издание N+1.

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В VIII-XI веках в Европе были распространены обоюдоострые прямые одноручные мечи, историки оружия называют их каролингскими. Они весят от килограмма до полутора и достигают длины до метра. Клинки разных каролингских мечей почти не отличаются, и потому их классифицируют по форме эфеса. В основном их изготавливали на территории Государства Франков, но экспортировали по всей Европе, включая Древнюю Русь и Скандинавию.

Весной 2022 года возле фермы Гаусель на Юго-Западе Норвегии археолог-любитель нашел металлический фрагмент. Ученые из Археологического музея Университета Ставангера во главе с Хоконом Рейерсеном установили, что этот предмет является частью меча, причем ранее в 2021 году другой любитель обнаружил другой фрагмент того же меча. Обе они были частью эфеса, а клинок, по видимому, не сохранился.

Хотя эфес сильно поврежден, на нем различаются остатки богатого декора. Рукоять была покрыта геометрическим орнаментом из серебра с чернью, а концы позолоченной гарды с высоким мастерством выполнены в виде голов животных в германском зверином стиле. Он был распространен на севере Европы примерно в 550–1050 годах, в позднем железном веке и в эпоху викингов. Основываясь на особенностях орнамента, а также на форме и размерах рукояти и гарды, ученые предположили, что меч принадлежит к типу D по классификации Петерсена. Мечи этого типа были одними из самых тяжелых и богато украшенных, и встречаются они очень редко.

По оценке ученых, меч изготовили в районе 800 года на территории Франкского государства или в Британии, но существует вероятность, что его выковал местный скандинавский мастер. Более точный ответ археологи дадут после завершения консервационных работ.