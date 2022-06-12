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3 часа назад

Блогеры приготовили самый большой в мире наггетс

Мир24

Блогеры Ник ДиДжиованни из США и Линн Дэвис из Японии приготовили огромный куриный наггетс. Его вес составил 20,96 килограмма, что превышает стандартный примерно в 115 раз, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Блогеры приготовили самый большой в мире наггетс
Фото: pexels.compexels.com

Для куриной основы они использовали более 18 килограммов фарша, 40 яиц, 40 ломтиков белого хлеба, более двух литров молока, чашку соли, половину чашки черного перца, а также по три четверти стакана лукового и чесночного порошка. Сверху массу обильно обваляли в панировочных сухарях.

Это уже не первый совместный кулинарный опыт блогеров. Этой зимой стало известно, что Ник и Линн приготовили самый большой в мире торт на палочке.

Напомним, ранее на фестивале в Мексике команда поваров приготовила гигантский гамбургер, его вес составил 285,5 килограмма.

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