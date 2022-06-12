Блогеры приготовили самый большой в мире наггетс

Блогеры Ник ДиДжиованни из США и Линн Дэвис из Японии приготовили огромный куриный наггетс. Его вес составил 20,96 килограмма, что превышает стандартный примерно в 115 раз, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото: pexels.com pexels.com

Для куриной основы они использовали более 18 килограммов фарша, 40 яиц, 40 ломтиков белого хлеба, более двух литров молока, чашку соли, половину чашки черного перца, а также по три четверти стакана лукового и чесночного порошка. Сверху массу обильно обваляли в панировочных сухарях.

Это уже не первый совместный кулинарный опыт блогеров. Этой зимой стало известно, что Ник и Линн приготовили самый большой в мире торт на палочке.