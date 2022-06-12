Блогеры приготовили самый большой в мире наггетс

Блогеры Ник ДиДжиованни из США и Линн Дэвис из Японии приготовили огромный куриный наггетс. Его вес составил 20,96 килограмма, что превышает стандартный примерно в 115 раз, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Для куриной основы они использовали более 18 килограммов фарша, 40 яиц, 40 ломтиков белого хлеба, более двух литров молока, чашку соли, половину чашки черного перца, а также по три четверти стакана лукового и чесночного порошка. Сверху массу обильно обваляли в панировочных сухарях.
Это уже не первый совместный кулинарный опыт блогеров. Этой зимой стало известно, что Ник и Линн приготовили самый большой в мире торт на палочке.
Напомним, ранее на фестивале в Мексике команда поваров приготовила гигантский гамбургер, его вес составил 285,5 килограмма.