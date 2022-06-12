Россиянам рассказали о неожиданной опасности надувных бассейнов

Причиной многих заболеваний в летний период могут стать надувные бассейны. О такой неожиданной опасности для россиян заявил инфекционист Николай Малышев , пишет URA.RU .

Он рассказал, что любой бассейн обязательно проходит через санэпидемслужбу и имеет заключение. При этом люди часто неправильно начинают использовать надувные бассейны, из-за чего потом подхватывают инфекцию. Малышев объяснил, что так происходит из-за воды: для наполнения такого вида бассейнов не берется питьевая вода, также ее редко меняют.