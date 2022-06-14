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20 минут назад

Уникальную чашу из бронзы с символикой бога Юпитера обнаружили при раскопках в Бретани

Слово и Дело

Археологи в ходе раскопок древнего галло-римского святилища на территории Бретани во Франции нашли уникальную чашу из бронзы с символикой бога Юпитера и другие необычные артефакты.Находка специалистов оказалась непреднамеренной, поскольку данное место изначально просто планировалось проверить на наличие предметов древности, чтобы в будущем здесь без проблем можно было начать строительство. Однако чуть ли не в первые дни удалось обнаружить множество невероятных вещей, передает Planet Today.

Чашу с символикой бога Юпитера обнаружили при раскопках
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В частности, в храмовом комплексе сохранилась бронзовая чаша, украшенная символами Юпитера. Ее, возможно, преподнесли в жертву богу, как и статуэтку Марса, найденную неподалеку.

Кроме того, рядом со святилищем были обнаружены руины общественной бани, разобранной еще в древние времена ради строительных материалов.

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