Чашу с символикой бога Юпитера обнаружили при раскопках

Археологи в ходе раскопок древнего галло-римского святилища на территории Бретани во Франции нашли уникальную чашу из бронзы с символикой бога Юпитера и другие необычные артефакты.Находка специалистов оказалась непреднамеренной, поскольку данное место изначально просто планировалось проверить на наличие предметов древности, чтобы в будущем здесь без проблем можно было начать строительство. Однако чуть ли не в первые дни удалось обнаружить множество невероятных вещей, передает Planet Today.