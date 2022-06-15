Картина Эль Греко вернулась в экспозицию Пушкинского музея

Шедевр "Иоанн Креститель" живописца Доменикоса Теотокопулоса (Эль Греко) вернулся в постоянную экспозицию ГМИИ имени Пушкина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу музея.

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В Пушкинском музее напомнили, что полотно относится к позднему периоду творчества мастера и датируется рубежом XVI и XVII веков. Работа расположилась в Главном здании музея, в зале N10.

В процессе реставратор Елена Юнина, уточнили в институции, "достигла прозрачности лаковой пленки, удалила старые реставрационные ретуши и поздние записи, искажавшие колорит картины, укрепила грунт и красочный слой, восполнила утраты".