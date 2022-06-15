Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+30° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
1 час назад

Картина Эль Греко "Иоанн Креститель" вернулась в экспозицию Пушкинского музея

Газета.Ruиещё 2

Шедевр "Иоанн Креститель" живописца Доменикоса Теотокопулоса (Эль Греко) вернулся в постоянную экспозицию ГМИИ имени Пушкина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу музея.

Картина Эль Греко вернулась в экспозицию Пушкинского музея
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В Пушкинском музее напомнили, что полотно относится к позднему периоду творчества мастера и датируется рубежом XVI и XVII веков. Работа расположилась в Главном здании музея, в зале N10.

В процессе реставратор Елена Юнина, уточнили в институции, "достигла прозрачности лаковой пленки, удалила старые реставрационные ретуши и поздние записи, искажавшие колорит картины, укрепила грунт и красочный слой, восполнила утраты".

В процессе реставрации в правом нижнем углу удалось раскрыть подпись художника — Доменикос Теотокопулос, которая ранее была незаметна. Произведение поступило в музей из берлинских собраний в конце 1940-х годов. Подобные композиции находятся в Музее изобразительных искусств Сан-Франциско (США) и в Музее изящных искусств Валенсии (Испания).

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители