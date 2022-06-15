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1 час назад

Каменные стелы эпохи фараона Хеопса нашли в египетском Храме Солнца

Во время раскопок древнеегипетского города Гелиополис были обнаружены каменные блоки времен фараона Хеопса. Находку сделала команда египетских и немецких археологов, сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

Каменные стелы эпохи фараона Хеопса нашли в Храме Солнца
Фото: Мир24Мир24

Хеопс был вторым фараоном Четвертой династии Египта. Он правил в 26 веке до нашей эры и считается заказчиком самой знаменитой из Великих пирамид Гизы.

Ученые предположили, что блоки могли быть частью здания, некогда стоявшего у подножия пирамиды. Но в эпоху Рамессидов (19 и 20 династии) его разобрали, а каменные элементы использовали для возведения другого сооружения – в тот период это была обычная практика в Египте.

Находку сделали в Храме Солнца рядом с обелиском Сенусрета I. Археологи отметили, что это первый артефакт эпохи Хеопса, найденный в этом районе.

Исследователи также обнаружили еще более древние археологические слои, которые относились к эпохе Нулевой династии (3200 – 3090 годы до нашей эры), обломки керамики и гранитную стелу фараона Пепи I (2280 г. до н.э.) с надписью в честь бога Гора.

Также в список археологических находок вошли саркофаги различных эпох, скульптура сфинкса с лицом фараона Аменхотепа II и основание колоссальной статуи обезьяны из розового гранита.

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