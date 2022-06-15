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2 часа назад

Почему нельзя ничего забирать с кладбища

Мира Маркина

Существует примета, согласно которой нельзя ничего забирать с кладбища: конфеты, пустые бутылки, землю, цветы. Почему и что будет, если это сделать? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему нельзя ничего забирать с кладбища
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Как считают эзотерики, вещи, коснувшиеся земли, пропитываются мертвой энергией кладбища. Люди там грустят, плачут и вспоминают умерших, поэтому все вокруг пропитывается этой энергетикой. Если человек забирает что-то с собой, он может нарушить свою защиту и навлечь на себя беду.

Есть также мнение, что принесенные на кладбище вещи становятся собственностью умерших. Забирая их, вы отнимаете что-то у покойников и этим можете потревожить их души и даже разгневать. Поэтому, если человек что-то берет, он должен оставить что-то взамен. Например, если он уносит разбитую вазу, он должен поставить на ее место новую. В таком случае это не считается воровством. Иначе душа умершего захочет забрать у вас что-то другое.

Также унесенная с кладбища вещь могла быть использована и заговорена некромагами. Говорят, что принеся такой предмет домой, человек может столкнуться с проблемами, вплоть до смерти.

Однако священники считают, что в этом нет ничего опасного: вещи с кладбища не нанесут никакого вреда. Куда хуже верить в суеверия. Однако не красиво забирать венки и другие украшения, принесенные другими людьми.

Вещи,
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