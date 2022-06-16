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3 часа назад

Супруги обнаружили загадочное письмо в бутылке с позитивными призывами

Lenta.ru

Супруги из штата Южная Каролина, США, Кейтлин и Остин Муди катались на лодке по озеру Мюррей и обнаружили бутылку с оптимистичным посланием внутри. Об этом пишет UPI.

Супруги обнаружили загадочное письмо в бутылке
Фото: News 19 WLTX / YouTubeNews 19 WLTX / YouTube

Кейтлин заметила в воде предмет, который изначально приняла за мусор. Однако, подплыв ближе, она увидела, что это бутылка из-под вина. В бутылке находился пакет для сэндвичей с загадочным посланием внутри. На листке бумаги были написаны различные позитивные и забавные призывы. Одна из надписей гласила:

«Семья — это все», другая: «Прилагай все усилия, чтобы помочь нуждающимся и быть счастливым», а третья — «Пусть жизнь будет как рулон туалетной бумаги — длинной и полезной».

Муди разместила в социальных сетях фото бутылки и письма, надеясь найти автора и узнать, как долго бутылка пробыла в озере. Однако пока на ее пост никто не откликнулся.

В свою очередь, президент Ассоциации озера Мюррей Майк Кирк предупредил тех, кто захочет бросить в водоем похожее послание, чтобы они не пользовались стеклянной тарой.

«На бутылку может налететь лодка и получить повреждения. Или любитель покататься на водных лыжах может покалечиться», — написал он.

Ранее сообщалось, что жительница Багамских островов нашла на пляже письмо в бутылке, отправленное из США в 2011 году. Оказалось, что ученики четвертого класса одной из американских школ написали несколько писем и бросили их в Атлантический океан.

Вещи,Майк Мюррей,
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