Когда в России исчезнут пластиковые стаканы и вилки

Власти уточнили перспективы введения новых экологических норм в нашей стране.

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Чтобы Россия окончательно не погрязла в мусоре, требуются решительные меры: с каждым годом горы коммунальных отходов прирастают примерно на 60 миллионов тонн, и как минимум треть этого количества составляет упаковка продуктов и потребительских товаров.

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Утилизировать на сегодня в нашей стране удается не больше 10 твердых бытовых отходов, остальное вывозится на постоянно растущие полигоны. И очень значительное место там занимают использованные изделия из пластика, в частности, одноразовая посуда. Ведь только за 2019 г. в России произвели 14,5 млн штук разных ее видов.

Все эти тарелки, стаканчики, а особенно ложки, вилки и пластиковые трубочки не попадают на переработку: мелкие изделия почти нереально извлечь из общей массы мусора. Утилизировать и вновь отправить на службу человеку удается практически только бутылки из ПЭТ-пластика.

Логичным решением становится полный отказ от проблемных одноразовых изделий. О конкретных планах правительства рассказала на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Та упаковка, которую нельзя переработать, трудноизвлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, - от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. Законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом горячей дискуссии: когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, - это 2025 год», - заявила Абрамченко в интервью ТАСС.

В перспективе все изделия, которые очень дорого или вовсе невозможно переработать, будут заменяться более экологичными аналогами. Но не сразу, а по мере появления альтернатив и готовых выпускать их предприятий. И в результате 49% всей упаковки начнут производить из вторичных ресурсов.