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1 час назад

Преемник «Макдональдса» приготовился вернуть «Биг Тейсти»

Lenta.ruиещё 3

В меню сети «Вкусно — и точка», ставшей преемницей «Макдональдса», готовятся вернуть бургер «Биг Тейсти», а также «Биг Мак» и мороженое «Макфлури», однако их рецепт может измениться, пишет ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Преемник «Макдональдса» приготовился вернуть «Биг Тейсти»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вопрос с возвращением "Биг Тейсти" решен, со схожей рецептурой, но под новым названием», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что по двум другим позициям меню обсуждение еще идет.

Точки сети открылись в России 12 июня — сменилось название и логотип. Большая часть меню осталась прежней с измененными названиями, однако некоторые популярные блюда, включая «Биг Тейсти», из него исчезли.

Аналог «Биг Тейсти» в ассортименте был — «Биг Гранд», однако он меньше и дороже, а также без оригинального соуса, сообщали СМИ.

Вещи,McDonald's,
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