Как выглядит iPhone 14 Pro в бриллиантах и золоте за 1 млн

Релиз iPhone 14 Pro состоится еще не скоро, а предприимчивые компании уже начали оформлять предзаказы. Бренд Caviar анонсировал сразу две премиальные версии будущего смартфона.
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«Бюджетная» модель iPhone 14 Pro сделана в стиле русского аристократизма, из титана с натуральной кожей ската розового цвета и жемчуга. Таких эксклюзивных гаджетов выпустят всего 99 штук. Смартфон будет оснащен памятью на 128 ГБ и выставлен на продажу за 429 тысяч рублей.
Вторая версия — в корпусе из 18-каратного золота и натуральной кожи золотого цвета. На задней части расположены 9 бриллиантов диаметром 1,2 мм. Цена на модель начинается от 1 млн рублей.