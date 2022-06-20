Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Как выглядит iPhone 14 Pro в бриллиантах и золоте за 1 млн рублей

Cq.ru

Релиз iPhone 14 Pro состоится еще не скоро, а предприимчивые компании уже начали оформлять предзаказы. Бренд Caviar анонсировал сразу две премиальные версии будущего смартфона.

Как выглядит iPhone 14 Pro в бриллиантах и золоте за 1 млн
Фото: caviar-phone.ru caviar-phone.ru

Купить премиальный iPhone 14 Pro можно по этой ссылке

«Бюджетная» модель iPhone 14 Pro сделана в стиле русского аристократизма, из титана с натуральной кожей ската розового цвета и жемчуга. Таких эксклюзивных гаджетов выпустят всего 99 штук. Смартфон будет оснащен памятью на 128 ГБ и выставлен на продажу за 429 тысяч рублей.

caviar-phone.ru

Вторая версия — в корпусе из 18-каратного золота и натуральной кожи золотого цвета. На задней части расположены 9 бриллиантов диаметром 1,2 мм. Цена на модель начинается от 1 млн рублей.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители