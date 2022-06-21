Ученые изобрели колесо, способное самостоятельно катиться в гору

Робота в виде колеса, которое способно самостоятельно катиться в гору, представила международная группа инженеров, пишет издание Quanta Magazine.
Как отмечается, устройство состоит из двигателей, которые соединены между собой пластиковыми рычагами и резиновыми лентами. Они образуют круговую структуру. При этом модули располагаются так, чтобы генерировать колебания и заставлять колесо расширяться и растягиваться. В результате робот цепляется за поверхность, катится вверх и даже с легкостью преодолевает встречающиеся по пути препятствия.
По словам специалистов, в ближайшем будущем технология не заменит традиционное колесо. Тем не менее она может быть полезна ученым: с помощью робота-колеса они смогут больше узнать об обитающих в горах животных.
Ранее американские ученые создали робота-оригами, который способен доставлять лекарства к внутренним органам человека.