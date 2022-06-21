Ученые изобрели колесо, способное самостоятельно катиться в гору

Как отмечается, устройство состоит из двигателей, которые соединены между собой пластиковыми рычагами и резиновыми лентами. Они образуют круговую структуру. При этом модули располагаются так, чтобы генерировать колебания и заставлять колесо расширяться и растягиваться. В результате робот цепляется за поверхность, катится вверх и даже с легкостью преодолевает встречающиеся по пути препятствия.