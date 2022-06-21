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2 часа назад

Dior выпустил набор инструментов для сада за $8700

Газета.Ru

Модный дом Dior выпустил набор инструментов для сада стоимостью $8700. Об этом сообщает inputmag.com.

Dior выпустил набор инструментов для сада за $8700
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В набор для сада от Dior стоимостью $8700 входят инструменты, необходимые для создания «сада мечты».

Сам набор выполнен в виде складного табурета, обтянутого телячьей кожей. В нем нет опоры для спины, поэтому он не очень практичен и не безопасен для спины, зато его форма отдает дань уважения изгибам и карманам сумки Saddle – одной из самых узнаваемых сумок дома Dior. Табурет также оснащен серебристой фурнитурой с D-кольцами и брендингом Dior на ножках.

В откидном кармане «седла» можно хранить мелкие вещи, а в трех петлях – разместить сами инструменты. В набор уже входят ручные грабли и миниатюрная лопата. Их ручки выполнены из той же зернистой кожи, что и сиденье табурета, а на конце ручек выгравирован фирменный знак Dior.

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