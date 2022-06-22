Найдены фрагменты разбившегося в августе 1945 истребителя

Фрагменты упавшего в августе 1945 года советского истребителя, подняли из камчатской тундры в День памяти и скорби. Об этом ТАСС сообщил руководитель молодежного центра "Патриот" Александр Беликов.
"Сегодня мы работали на месте падения истребителя "Кингкобра Р-63 С-5" в Елизовском районе Камчатки — самолеты такого типа участвовали в освобождении Курильских островов от японских милитаристов. Тогда пилот, к счастью, катапультировался и выжил, а вот самолет разбился вдребезги. Сегодня вместе с нашими ребятами, военно-историческим обществом и сотрудниками МЧС мы подняли уцелевшие фрагменты истребителя из камчатской тундры",
— рассказал Беликов.
Он добавил, что найденные артефакты будут переданы в будущий Музей воинской славы Камчатки, который создают на полуострове при поддержке президента России Владимира Путина.