Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
2 часа назад

На Камчатке поисковики нашли фрагменты истребителя, разбившегося в августе 1945 года

ТАСС

Фрагменты упавшего в августе 1945 года советского истребителя, подняли из камчатской тундры в День памяти и скорби. Об этом ТАСС сообщил руководитель молодежного центра "Патриот" Александр Беликов.

Найдены фрагменты разбившегося в августе 1945 истребителя
Фото: waralbum.ruwaralbum.ru

"Сегодня мы работали на месте падения истребителя "Кингкобра Р-63 С-5" в Елизовском районе Камчатки — самолеты такого типа участвовали в освобождении Курильских островов от японских милитаристов. Тогда пилот, к счастью, катапультировался и выжил, а вот самолет разбился вдребезги. Сегодня вместе с нашими ребятами, военно-историческим обществом и сотрудниками МЧС мы подняли уцелевшие фрагменты истребителя из камчатской тундры",

— рассказал Беликов.

Он добавил, что найденные артефакты будут переданы в будущий Музей воинской славы Камчатки, который создают на полуострове при поддержке президента России Владимира Путина.

Вещи,Александр Беликов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители