Найдены фрагменты разбившегося в августе 1945 истребителя

"Сегодня мы работали на месте падения истребителя "Кингкобра Р-63 С-5" в Елизовском районе Камчатки — самолеты такого типа участвовали в освобождении Курильских островов от японских милитаристов. Тогда пилот, к счастью, катапультировался и выжил, а вот самолет разбился вдребезги. Сегодня вместе с нашими ребятами, военно-историческим обществом и сотрудниками МЧС мы подняли уцелевшие фрагменты истребителя из камчатской тундры",