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22 июня

В российском городе появился памятник с отпечатком ягодиц

Lenta.ru

В Якутске появился памятник с отпечатком ягодиц. Об этом сообщила художница Кыыдана Игнатьева, передает SakhaDay.

В российском городе появился памятник с отпечатком ягодиц
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как считает главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, у скульптуры глубокий смысл.

«Она является напоминанием того, что необходимо встать, чтобы начать действовать. А не сидеть на месте и быть диванным критиком»,

— сказала она.

Скульптура — подарок городу от одной из строительных компаний. Создатели рассказали, что на артобъект было потрачено 150 килограмм архитектурного бетона. Чьи именно ягодицы увековечены в бетоне, в организации не уточнили.

Сейчас скульптура стоит возле офиса компании, однако в ближайшее время ее перенесут в местность Чочур Мыран, где находится этнографический комплекс.

Вещи,Ирина Алексеева,
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