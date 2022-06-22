В российском городе появился памятник с отпечатком ягодиц

В Якутске появился памятник с отпечатком ягодиц. Об этом сообщила художница Кыыдана Игнатьева, передает SakhaDay.
Как считает главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, у скульптуры глубокий смысл.
«Она является напоминанием того, что необходимо встать, чтобы начать действовать. А не сидеть на месте и быть диванным критиком»,
— сказала она.
Скульптура — подарок городу от одной из строительных компаний. Создатели рассказали, что на артобъект было потрачено 150 килограмм архитектурного бетона. Чьи именно ягодицы увековечены в бетоне, в организации не уточнили.
Сейчас скульптура стоит возле офиса компании, однако в ближайшее время ее перенесут в местность Чочур Мыран, где находится этнографический комплекс.