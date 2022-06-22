В российском городе появился памятник с отпечатком ягодиц

В Якутске появился памятник с отпечатком ягодиц. Об этом сообщила художница Кыыдана Игнатьева, передает SakhaDay.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как считает главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, у скульптуры глубокий смысл.

«Она является напоминанием того, что необходимо встать, чтобы начать действовать. А не сидеть на месте и быть диванным критиком»,

— сказала она.

Скульптура — подарок городу от одной из строительных компаний. Создатели рассказали, что на артобъект было потрачено 150 килограмм архитектурного бетона. Чьи именно ягодицы увековечены в бетоне, в организации не уточнили.