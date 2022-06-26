Зачем построили первое колесо обозрения

Колесо обозрения для многих остается и символом беззаботного детства, и главным аттракционом в парке развлечений. В англоязычных странах его называют ferris wheel — «колесо Ферриса» по имени его создателя. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: The New York Times photo archive The New York Times photo archive

Колесо обозрения должно было стать американским ответом знаменитой Эйфелевой башне. Дело в том, что организаторы Всемирной выставки 1893 года в Чикаго вознамерились украсить мероприятие сооружением, которое могло бы превзойти символ Всемирной выставки 1889 года в Париже.

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Свои проекты предоставили многие инженеры, но большинство из них сводилось к все той же башне, только выше Эйфелевой. А вот инженер Джордж Вашингтон Гейл Феррис предложил возвести огромное колесо с кабинками для пассажиров. Его вдохновило воспоминание о колесах водяных мельниц в родной Неваде, хотя подобные сооружения были известны и раньше (например, в Османской империи XVII века), но тогда колесо двигалось за счет мускульной силы нескольких человек.

Хотя коллеги высмеяли эту идею, Феррис не сдался и на личные средства подготовил подробные чертежи. В конце концов он убедил организаторов выставки, однако они предложили ему самостоятельно найти спонсоров для проекта. Хотя в свое время возведение Эйфелевой башни было частично оплачено французским правительством. Но Джордж Феррис принял вызов и смог найти финансирование.

Всего на сооружение первого колеса обозрения было потрачено 250 тысяч долларов. Металлические детали аттракциона были изготовлены в Детройте и доставлены в Чикаго, где и собирали механизм. Диаметр колеса достигал восемьдесят метров. Аттракцион был оснащен 36 кабинками, рассчитанными на 60 пассажиров. В каждой кабинке было двадцать сидячих и сорок стоячих мест. Подъем и спуск на колесе занимал около двадцати минут.

Первое колесо обозрения по высоте (80, 4 метра) превосходило все небоскребы того времени, но уступило Эйфелевой башне. Однако успех аттракциона был грандиозным.

21 июня 1893 года толпы посетителей выставки буквально осаждали новое зрелище. В итоге более полутора миллионов человек покатались на колесе обозрения за все время работы Всемирной выставки в Чикаго. Поездка стоила пятьдесят центов, так что организаторы выручили около 750 тысяч долларов.

Кстати, в том же году некий Уильям Сомерс подал иск против Ферриса и обвинил его в нарушении патентных прав на изобретение. Дело в том, что за год до выставки Сомерс установил три деревянных колеса высотой в 15 метров в Эсбери, Атлантик-Сити и в Нью-Йорке со сидениями для пассажиров и запатентовал их как карусель. Но адвокаты инженера смогли доказать, что технология колеса Ферриса отличается от колеса Сомерса.

После выставки первое колесо обозрения переехало в Линкольн-парк, а потом в Сент-Луис, и было разобрано в 1904 году. Но создатель аттракциона этого уже не увидел. Джордж Феррис умер в 1896 году в возрасте всего 37 лет.