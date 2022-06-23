Ученые провели анализ керамических артефактов коренных общин Карибского бассейна

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Карибское море, насчитывающее около 7 000 островов и заливов и имеющее 7 000-летнюю историю заселения людьми, является практически синонимом морских путешествий. Само слово “каноэ” происходит от термина “cana: va”, который использовали коренные жители Карибского бассейна – араваки – для обозначения своих бревенчатых лодок.

Но в отсутствие четких дорожных знаков, указывающих, куда направлялись коренные жители островов, задача реконструкции древних торговых маршрутов зависит от тонких подсказок, скрытых в археологических находках. Специалисты из Музея естественной истории Флориды недавно обратились к керамике, чтобы разобраться в навигационной истории Карибского бассейна, проанализировав состав 96 фрагментов обожженной глины на 11 островах.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, является самым масштабным из когда-либо проводившихся на Больших Антильских островах и знаменует собой первый случай анализа керамических артефактов с Лукаянских островов – Багамских островов и островов Теркс и Кайкос – с целью определения их элементного состава и происхождения.

Люди живут на Карибских островах уже более 7 000 лет, мигрируя волнами из Центральной и Южной Америки. Уже в 800 году до н.э. новые группы прибыли из Венесуэлы и создали торговую сеть между островами, которую они использовали для обмена продуктами питания, инструментами и украшениями. Но самыми распространенными артефактами, сохранившимися до наших дней, являются глиняные сосуды, в которых эти предметы перевозились.

За последующие тысячелетия различные культуры Карибского бассейна выработали уникальные стили и техники изготовления керамики. Некоторые артефакты просты и не украшены, другие украшены множеством резных линий, знаков препинания, зубчатых гребней и расклешенных краев.

Вместо того чтобы изучать детали различных стилей, исследователи сосредоточились на том, из чего была сделана керамика. Используя лазер для нанесения микроскопических линий на образцы, исследователи определили точное количество и идентичность каждого элемента в глине, использованной для изготовления керамики. Их окончательный анализ включал археологические коллекции, собранные более чем за семь десятилетий и охватывающие более 1000 лет истории коренных народов Карибского бассейна.

Такие детальные сравнения возможны благодаря сложности геологической структуры Карибского бассейна. Крупнейшие острова архипелага, вероятно, возникли как древнее подводное плато в Тихом океане. После распада суперконтинента Пангея Карибская плита сместилась на восток в результате серии вулканических извержений, которые подняли плато над уровнем моря и в конечном итоге достигли его нынешнего положения в Атлантике.

Миллионы лет выветривания превратили эти вулканические извержения в мелкозернистую глину с различной концентрацией таких элементов, как медь, никель, хром и сурьма. Эти различия означают, что даже самый маленький черепок карибской керамики несет на себе отпечаток региона, в котором он был изготовлен.