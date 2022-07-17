Зачем в СССР делали изогнутые ложки

В Советском Союзе было принято особо не выделяться. Поэтому и вещи в основном не отличались разнообразием. Похожая одежда, одинаковая мебель, даже столовые приборы: практически все было «как у всех». Но в некоторых семьях были особые ложки, которые отличались от всех остальных своей необычной формой: были изогнутыми. Зачем выпускали такие столовые приборы и для кого они предназначались, читайте в материале «Рамблера».

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Изогнутые ложки создавались для людей, которые были левшами. С помощью них родители надеялись переучить своих детей и заставить пользоваться правой рукой. Дело в том, что в то время медики полагали, что у людей, лучше владеющих левой рукой, чем правой, есть какая-то патология. И из лучших побуждений советовали корректировать «неправильность».

Детей в Советском Союзе пытались переучивать с самых малых лет. В частности, для этих целей и придумали изогнутые ложки. Шейка черенка столового прибора, а вместе с ней и его лопасть (верхняя часть ложки) были повернуты влево. Есть такой ложкой, используя при этом левую руку, было совершенно невозможно. Ребенку-левше необходимо было перекладывать столовый прибор в правую руку, чтобы съесть суп.