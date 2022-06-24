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41 минуту назад

Что Пушкин привез княгине Вяземской из Торжка

Парламентская газета

«Скажите княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы… » — писал поэт Александр Пушкин князю Петру Вяземскому из города Торжка Тверской губернии.

Что Пушкин привез княгине Вяземской из Торжка
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Анонсированный эффект состоялся, княгиня Вера Федоровна, законодательница московских мод, с благодарностью приняла расшитый пояс и не раз надевала подарок в свет.

Торжокское золотное шитье — вид русской вышивки золотом, получивший свое название по имени города Торжок в Тверской губернии, где изначально и прижился заморский промысел, который дошел и до наших дней.

Считается, что истоки золотного шитья восходят ко II веку до нашей эры, времени правления Атталидов в Пергамском царстве. Таким образом объясняется и одно из названий такого шитья — «атталинская вышивка», сообщается на сайте «промыслы.рф».

С развитием торговых путей вышитые золотом ткани и одежды были привезены византийскими купцами в Западную Европу, а затем оказались и на Руси.

В дохристианские времена золотом на Руси шили обувь, праздничные одежды, конскую упряжь. А с крещением Руси стали вышивать не только светскую одежду, но и церковные одеяния, покровы, хоругви, иконы.

Золотное шитье собирали в приданое, хранили как драгоценность и дарили высокопоставленным особам. Например, Екатерине Великой местные мастерицы подарили синее атласное платье, вышитое золотыми лилиями.

По преданию, императрицу так впечатлила вышивка, что она забрала мастерицу с собой в Петербург. А для того чтобы перенять искусство золотошвей, Екатерина II выбрала двенадцать самых красивых девушек и отправила их на обучение в Торжок.

Рукодельницы столетиями совершенствовали свое мастерство. Промысел жив и сегодня. В Торжке вышивают иконы, переплеты для Библии, картины, броши, визитницы, косметички и другие вещи. Раньше «золотые» нити делали не из золота, а из шелка или хлопка, а сейчас — из синтетических материалов, хотя драгоценный металл в них тоже присутствует.

Вещи,Петр Вяземский,
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