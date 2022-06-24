«Руки-ножницы» Деппа из знаменитого фильма ушли с молотка

Недавно на аукционе была продана перчатка с бутафорскими лезвиями, которую Джонни Депп надевал для роли Эдварда в фильме Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы» (1990). Вещица ушла с молотка за сумму вдвое большую, чем предполагалось. Вероятная причина – рост популярности актера после суда с Эмбер Херд, сообщает TMZ.

Фото: Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы» Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»

Организаторы аукциона не предполагали, что реквизит купят за сумму большую, чем 30 или 50 тысяч долларов. Но перчатку приобрели за 81250$.

Известно, что скоро на аукционе так же будет выставлен мотоцикл Джонни Деппа, который принадлежал его персонажу Уэйду Уокеру из фильма «Плакса» (1990). Ожидаемая стартовая цена лота – 250 тысяч долларов.