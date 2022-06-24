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28 минут назад

«Руки-ножницы» Деппа из знаменитого фильма ушли с молотка

Мира Маркина

Недавно на аукционе была продана перчатка с бутафорскими лезвиями, которую Джонни Депп надевал для роли Эдварда в фильме Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы» (1990). Вещица ушла с молотка за сумму вдвое большую, чем предполагалось. Вероятная причина – рост популярности актера после суда с Эмбер Херд, сообщает TMZ.

«Руки-ножницы» Деппа из знаменитого фильма ушли с молотка
Фото: Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»

Организаторы аукциона не предполагали, что реквизит купят за сумму большую, чем 30 или 50 тысяч долларов. Но перчатку приобрели за 81250$.

Известно, что скоро на аукционе так же будет выставлен мотоцикл Джонни Деппа, который принадлежал его персонажу Уэйду Уокеру из фильма «Плакса» (1990). Ожидаемая стартовая цена лота – 250 тысяч долларов.

Ранее «Рамблер» писал о том, что сценарий Тарковского выставят на аукцион за 4,5 миллиона рублей.

Вещи,Джонни Депп,Тим Бертон,
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