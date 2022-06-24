На «Авито» продают вещи, связанные с Шатуновым

Журналисты издания «Мослента» обнаружили на страницах «Авито» несколько объявлений о продаже вещей, так или иначе связанных с умершим певцом Юрием Шатуновым.

Фото: Кадр из телешоу Кадр из телешоу

Так одна жительница города Сергиев Посад предложила приобрести у нее автограф звезды. Она рассказала, что эта вещица досталась ей непросто.

«Мы были на его концерте, там была давка за автографом. Мы успели взять его еле-еле. Остался билет с того концерта», — рассказала жительница Подмосковья.

Найдены также объявления в Волгодонске и Новосибирске. В этих городах продают фотографии и автографы солиста группы «Ласковый май» за десять тысяч рублей.

Скриншот сайта avito.ru

Один москвич опубликовал объявление с намерением продать кроссворды, которые, со слов продавца площадки, разгадывал Шатунов – за скромные 100 рублей.