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2 часа назад

На «Авито» продают вещи, связанные с Шатуновым

Мира Маркина

Журналисты издания «Мослента» обнаружили на страницах «Авито» несколько объявлений о продаже вещей, так или иначе связанных с умершим певцом Юрием Шатуновым.

На «Авито» продают вещи, связанные с Шатуновым
Фото: Кадр из телешоуКадр из телешоу

Так одна жительница города Сергиев Посад предложила приобрести у нее автограф звезды. Она рассказала, что эта вещица досталась ей непросто.

«Мы были на его концерте, там была давка за автографом. Мы успели взять его еле-еле. Остался билет с того концерта», — рассказала жительница Подмосковья.

Найдены также объявления в Волгодонске и Новосибирске. В этих городах продают фотографии и автографы солиста группы «Ласковый май» за десять тысяч рублей.

Скриншот сайта avito.ru

Один москвич опубликовал объявление с намерением продать кроссворды, которые, со слов продавца площадки, разгадывал Шатунов – за скромные 100 рублей.

Ранее «Рамблер» писал о том, какой райдер был у Юрия Шатунова на его концертах.

Вещи,Юрий Шатунов,
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