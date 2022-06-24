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1 час назад

В Японии изобрели дом, защищенный от наводнений

Газета.Ru

Строительная компания из Японии изобрела дом, который полностью защищен от наводнений, пишет Oddity Central.

В Японии изобрели дом, защищенный от наводнений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Разработка инженеров была представлена в одном из популярных в Японии телешоу. В рамках программы дом подвергли имитации наводнения, чтобы посмотреть, что с ним станет.

Когда вокруг постройки начала подниматься вода, зрители могли видеть, как конструкция слегка отрывается от поверхности и словно парит над ней.

По словам разработчиков, дом соединен с прочными железными стержнями, торчащими из земли. Это гарантирует, что постройка останется на месте, когда уровень воды окажется критическим. А специальные тросы приподнимают жилище, чтобы вода не затекла в комнаты.

В защищенном от наводнения доме также имеются специальные вентиляционные отверстия, которые закрываются в случае затопления, и специальные клапаны, препятствующие попаданию воды.

Цена такого дома - $570 тыс., что, по словам представителей строительной компании, не так дорого, ведь безопасность важнее.

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