В Японии изобрели дом, защищенный от наводнений

Строительная компания из Японии изобрела дом, который полностью защищен от наводнений, пишет Oddity Central.

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Разработка инженеров была представлена в одном из популярных в Японии телешоу. В рамках программы дом подвергли имитации наводнения, чтобы посмотреть, что с ним станет.

Когда вокруг постройки начала подниматься вода, зрители могли видеть, как конструкция слегка отрывается от поверхности и словно парит над ней.

По словам разработчиков, дом соединен с прочными железными стержнями, торчащими из земли. Это гарантирует, что постройка останется на месте, когда уровень воды окажется критическим. А специальные тросы приподнимают жилище, чтобы вода не затекла в комнаты.

В защищенном от наводнения доме также имеются специальные вентиляционные отверстия, которые закрываются в случае затопления, и специальные клапаны, препятствующие попаданию воды.