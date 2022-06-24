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16 минут назад

На выставке в Торжке покажут артефакт домонгольского периода

Lenta.ru

В Торжке открылась выставка археологических находок с территории Борисоглебского монастыря. Об этом сообщает ТАСС.

На выставке покажут артефакт домонгольского периода
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из артефактов, которые покажут посетителям, — очелье волосника XII века домонгольского периода из женского погребения. По словам директора Всероссийского историко-этнографического музея Ирины Жуковой, очелье, вышитое золотой нитью, было отреставрировано совсем недавно и экспонируется очень редко.

Также на выставке представят надгробную каменную плиту с орнаментом из стен монастыря и старинные церковные книги XVI века, в том числе Сказания Максима Грека. Еще один уникальный экспонат — нательный крестик с изображением Преподобного Ефрема Новоторжского.

Ранее в мае житель Приморья случайно нашел меч возрастом 1,5 тысячи лет во время сельскохозяйственных работ в полях. Находка оказалась мечом эпохи Троецарствия — периода трех государств, существовавших в южной Маньчжурии и на Корейском полуострове с I века до нашей эры по VII век нашей эры.

Вещи,Ирина Жукова,
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