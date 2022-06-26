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53 минуты назад

Объявление москвича об обмене советской стенки на клубнику разозлило россиян

Мослента

Житель Москвы дал в сети объявление об обмене своей старой советской стенки на два килограмма клубники, чем разозлил россиян. Объявление и фото самого шкафа опубликовали в группе «Подслушано в Гольяново» во «ВКонтакте».

Советскую стенку за клубнику: россиян взбесило объявление
Фото: МослентаМослента

«Отдам шкаф за два килограмма клубники. Уже в разобранном состоянии. Самовывоз», — написал он.

Подписчики сообщества отметили, что внешний вид предмета мебели нельзя оценить в стоимость запрошенного количества клубники. Многие указали, что стенку вряд ли согласятся забрать и за бесплатно.

«Думаю, вам придется дать четыре килограмма клубники тому, кто вывезет эту допотопную рухлядь неизвестной комплектации. И отдельно еще и грузчиков им оплатите», «Хорошо, если бесплатно кто-то бы забрал. А так долго будете ждать клубнику», «Вы этот гроб уже не соберете, старье, на дрова», — прокомментировали подписчики сообщества.

Однако нашлись и те, кто посоветовали мужчине дать аналогичное объявление на специальных сайтах, где нуждающиеся люди смогут его найти и забрать стенку себе.

Ранее необычное объявление в лифте подмосковной многоэтажки развеселило россиян.

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