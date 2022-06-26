Мумию мамонтенка нашли во время раскопок на золотых приисках в Канаде

Во время раскопок в вечной мерзлоте в канадской территории Юкон обнаружили мумифицированного детеныша шерстистого мамонта. На данный момент это полное тело животного, обнаруженного в Северной Америке, говорится на сайте правительства региона.

Фото: Mir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария Андросова Mir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария Андросова

Открытие совершили 21 июня 2022 года шахтеры во время работы на золотых приисках на территории Тшондэк-Хвэчин – самоуправляемой общины индейцев хан, которые живут вдоль реки Клондайк. Старейшины называют детеныша Нун чо га, что в переводе с языка индейцев хан означает «большой детеныш животного».

По предварительной версии, Нун чо га умер и был заморожен в вечной мерзлоте 30 тысяч лет назад – во время последнего ледникового периода. Найденный детеныш – самка, ей было от 30 до 35 дней на момент гибели.

«У нее есть хобот. У нее есть хвост. У нее крошечные ушки. У нее есть маленький цепкий конец хобота, которым она может хватать траву. Она идеальна и прекрасна», – отметил палеонтолог Грант Зазула.

На данный момент власти Юкона вместе с исследователями из общины Тшондэк-Хвэчин продолжают изучение находки. Сохранившиеся останки должны дать представление об Юконе во времена жизни мамонтенка.

Нун чо га – это второй полностью сохранившийся детеныш шерстистого мамонта, найденный в мире. Первым является мамонтенок Люба, которого обнаружили на Ямале в 2007 году.