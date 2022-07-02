Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
12 часов назад

За что наказали статую, а колокол отправили в ссылку

Мария Кимакович

Наши предки не только наделяли некоторые вещи магической силой, но также порой на полном серьезе обвиняли различные предметы в настоящих преступлениях. О некоторых таких странных судах читайте в материале «Рамблера».

За что наказали статую, а колокол отправили в ссылку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд над статуей золотого быка

В Олимпии вершили самый настоящий суд над статуей быка. Памятник животному обвинили в предумышленном убийстве. Мальчик играл под статуей, ударился об его брюхо и скончался на месте. Тогда-то и решили наказать статую. Золотого быка осудили и собирались убрать с этого места. Но в итоге статуя осталась на месте: Дельфийский оракул заявил, что убийство было непредумышленным.

Ссылка колокола

На Руси с почтением относились к колоколам, им даже давали имена. Но и за «провинности» судили строго. Так, например, колокол, который в 1591 году в Угличе известил своим звоном горожан о смерти царевича Дмитрия, повергся не только суду, но и гонениям. Колокол сбросили с колокольни, лишили языка и уха, добавили 12 ударов плетьми, а затем отправили в ссылку в Тобольский острог. Там он пробыл более трех сотен лет. Лишь в конце XIX века ссыльный колокол вернули в Углич и сделали экспонатом в церкви Дмитрия-на-Крови

Наказание статуи бойца

Бронзовую статую бойца по имени Теаген судили за убийство. Бедную статую невзлюбил один из местных жителей и каждую ночь приходил к ней и бил бронзовый памятник. В результате однажды статуя упала на него и насмерть задавила. Казалось бы, сам виноват. Но родственники погибшего считали иначе. Они добились суда над статуей и в результате бронзового бойца осудили и в наказание сбросили в море.

Вещи,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители