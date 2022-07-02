За что наказали статую, а колокол отправили в ссылку

Наши предки не только наделяли некоторые вещи магической силой, но также порой на полном серьезе обвиняли различные предметы в настоящих преступлениях. О некоторых таких странных судах читайте в материале «Рамблера».

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Суд над статуей золотого быка

В Олимпии вершили самый настоящий суд над статуей быка. Памятник животному обвинили в предумышленном убийстве. Мальчик играл под статуей, ударился об его брюхо и скончался на месте. Тогда-то и решили наказать статую. Золотого быка осудили и собирались убрать с этого места. Но в итоге статуя осталась на месте: Дельфийский оракул заявил, что убийство было непредумышленным.

Ссылка колокола

На Руси с почтением относились к колоколам, им даже давали имена. Но и за «провинности» судили строго. Так, например, колокол, который в 1591 году в Угличе известил своим звоном горожан о смерти царевича Дмитрия, повергся не только суду, но и гонениям. Колокол сбросили с колокольни, лишили языка и уха, добавили 12 ударов плетьми, а затем отправили в ссылку в Тобольский острог. Там он пробыл более трех сотен лет. Лишь в конце XIX века ссыльный колокол вернули в Углич и сделали экспонатом в церкви Дмитрия-на-Крови

Наказание статуи бойца