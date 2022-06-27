Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
2 часа назад

В Хакасии нашли погребальные маски тесинской культуры

Lenta.ru

Сотрудники Южносибирского филиала института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили в курганном могильнике Смирновка-4 на юге Хакасии несколько хорошо сохранившихся погребальных масок тесинской культуры. Об этом сообщается на странице института во «Вконтакте».

В Хакасии нашли погребальные маски тесинской культуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, под курганной насыпью исследователи раскопали тесинский склеп — большую коллективную могилу, в котором были найдены характерные для тесинской культуры (II-I века до нашей эры) предметы: фрагменты изделий из бересты и китайского лака, железные ножи с кольцевидным навершием, стеклянные бусины и бронзовые бляшки. Главным открытием стали целые гипсовые маски на лицах погребенных.

«Их наносили при подготовке тела к погребению: на череп после снятия кожи и извлечения мозга (через отверстие в височной доле) наносился слой глины, на который, после формирования черт лица, накладывался гипс, дающий возможность обозначить тонкие линии мимики», — рассказали в ИИМК РАН.

Отмечается, что специалистам предстоит сложная работа по фиксации и консервации масок, в том числе с целью дальнейшего экспонирования в музее.

Вещи,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители