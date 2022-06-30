История дизайна российских банкнот номиналом в 100 рублей

30 июня 2022 года в ТАСС презентуют новый дизайн банкноты в 100 рублей. ТАСС подготовил материал о том, как менялся дизайн банкнот этого номинала в России.

Фото: ТАСС ТАСС

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Банкноты номиналом 100 рублей появились в России одновременно с первыми бумажными деньгами. Они были введены в обращение манифестом императрицы Екатерины II от 8 января 1769 года (29 декабря 1768 года по старому стилю) и вместе с остальными ассигнационными рублями имели простой внешний вид: были отпечатаны черными чернилами на белой бумаге с одной стороны. Помимо номинала, подписей двух сенаторов и банковских управляющих, на банкнотах имелась надпись "Объявляю сей государственной ассигнации платить...", номер серии, а также два тиснения с гербами. Хотя облик 100-рублевых и других ассигнаций менялся, эти изменения на протяжении полувека после их выпуска оставались незначительными, что, в частности, привело к их массовой подделке французами во время Отечественной войны 1812 года.

В 1818 году в Санкт-Петербурге заработала специальная типография - Экспедиция заготовления государственных бумаг, которая в 1819 году начала выпуск ассигнаций с лучшим уровнем защиты. Сторублевая купюра была оформлена в темно-зеленых цветах. На лицевой стороне были изображены по углам гербы Российской империи, в центре размещались номинал, надпись "Объявителю сей государственной ассигнации платит Ассигнационный банк сто рублей ходячею монетою", подписи управляющего, кассира и номер. На обороте в центре был темный овал с числом "100".

В 1839-1843 годах под руководством министра финансов Егора Канкрина в России была проведена денежная реформа, в рамках которой ассигнации были заменены на государственные кредитные билеты, которые можно было обменять по номиналу на серебряную и золотую монету. Кредитные билеты номиналом в 100 рублей были выпущены в 1843 году и имели портретную ориентацию. На лицевой стороне серого цвета надписи были заключены в сложную рамку в виде готической арки с колоннами. Оборотная сторона имела радужную расцветку, на ней был изображен герб и выписка из императорского манифеста о кредитных билетах.

В 1870 году были выпущены 100-рублевые банкноты новой серии. Они имели большой размер (217 x 120 мм), горизонтальную ориентацию. Лицевая сторона получила бежевый цвет и печать черной краской (традиция оставлять у сторублевых купюр одну из сторон в таких цветах сохранялась до 1917 года), оборотная осталась радужной - на ней появился портрет императрицы Екатерины II.

Казначейские билеты, выпущенные в 1898 году, имели еще больший размер (260 x 122 мм). Портрет Екатерины II был перенесен на лицевую сторону. На оборотной стороне, выполненной в белых, синих и красных тонах, печатался герб, надписи "100 рублей" крупным шрифтом.

В 1910 году вышли новые 100-рублевые купюры: портрет Екатерины вновь переместился на оборотную сторону, где также черной краской были изображены архитектурные элементы в стилях барокко и рококо и мужчина с мечом и лавровыми ветвями в руке.

После Октябрьской революции 1917 года

Во время Гражданской войны на территории России обращались десятки различных видов валют, в том числе совзнаки и расчетные знаки РСФСР. Из-за инфляции у сторублевок не было сложного оформления: как правило, они печатались в два цвета.

В частности, 100 кредитных рублей Временного правительства образца 1918 года (печатались уже советскими властями) имели коричнево-розовый оттенок, совзнаки 1919 года были песочного цвета и несли на себе надписи не только на русском, но также на английском, немецком, китайском и арабском языках. В 1921 году советские банкноты в 100 рублей имели оранжевый или лимонный оттенок, в 1922 году - красный или темно-фиолетовый.

В 1924 году в рамках Новой экономической политики в СССР была проведена денежная реформа, введены первые "твердые" деньги - червонцы. В результате банкноты номиналом в 100 рублей были выведены из обращения, вместо них имели хождение купюры номиналом в 10 червонцев.

В ходе денежной реформы 1947 года были выпущены купюры новой серии, которые по цветам, пропорциям и размерам, а также частично по оформлению соответствовали царским банкнотам. Номинал в 100 рублей был самым большим, купюра размером 230 x 115 мм была выполнена в бежевом и фиолетовом тонах. На лицевой стороне был изображен портрет анфас Владимира Ленина. На обороте - панорама Московского Кремля с Софийской набережной. На белом поле просвечивался водяной знак - портрет Ленина.

В ходе реформы 1961 года банкнота в 100 рублей уменьшилась в размерах до 140 x 71 мм. При этом композиция в целом не изменилась. Портрет Ленина стал изображаться в профиль. На оборотной стороне вместо панорамы Кремля была изображена только Водовзводная башня, а также номинал цифрами и прописью на 15 языках республик СССР.

В ходе "павловской" денежной реформы 1991 года внешний вид банкнот был видоизменен - лицевая сторона стала многоцветной (бежевой и синей), на обороте исчезли надписи на языках СССР. По длине банкнота выросла на 4 мм (добавилась небольшая белая полоса сбоку).

В современной России

В марте 1992 года, уже после распада СССР, для противодействия завоза банкнот из бывших союзных республик, были введены купюры измененного образца, в которых на белые поля с обеих сторон был добавлен номинал в орнаменте, а водяной знак был заменен с Ленина на пятиконечные звезды.

В 1993 году вышли в обращение билеты банка России номиналом 100 рублей (он стал наименьшим номиналом). Физически размер купюры уменьшился до 130 x 57 мм. Цвет поменялся на сине-голубой. По своей композиции они напоминали советские банкноты, но вместо портрета Ленина в картуше было размещено изображение Сенатской башни Московского Кремля и купол здания Сената с развевающимся российским триколором. На обороте была изображена панорама Кремля c Большого Московорецкого моста.

После деноминации 1 января 1998 года номинал 100 рублей использует дизайн бывшей купюры в 100 тыс. рублей. Она имеет желто-коричневый цвет, на ней изображены здание Большого театра в Москве (на обороте) и квадрига Аполлона на фасаде этого театра крупным планом (на лицевой стороне). В 2001 году была выпущена модификация банкноты с некоторым отличиями при просмотре в ультрафиолетовом цвете. В 2004 году вышла еще одна модификация: защитная нить сделана ныряющей, на узоре на лицевой стороне появились муаровые полосы.

Большой театр и квадрига на банкноте изображен такими, какими они были до реставрации рубежа 2000-2010-хх годов.

Памятные банкноты