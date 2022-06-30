История дизайна российских банкнот номиналом в 100 рублей

30 июня 2022 года в ТАСС презентуют новый дизайн банкноты в 100 рублей. ТАСС подготовил материал о том, как менялся дизайн банкнот этого номинала в России.
Банкноты номиналом 100 рублей появились в России одновременно с первыми бумажными деньгами. Они были введены в обращение манифестом императрицы Екатерины II от 8 января 1769 года (29 декабря 1768 года по старому стилю) и вместе с остальными ассигнационными рублями имели простой внешний вид: были отпечатаны черными чернилами на белой бумаге с одной стороны. Помимо номинала, подписей двух сенаторов и банковских управляющих, на банкнотах имелась надпись "Объявляю сей государственной ассигнации платить...", номер серии, а также два тиснения с гербами. Хотя облик 100-рублевых и других ассигнаций менялся, эти изменения на протяжении полувека после их выпуска оставались незначительными, что, в частности, привело к их массовой подделке французами во время Отечественной войны 1812 года.
В 1818 году в Санкт-Петербурге заработала специальная типография - Экспедиция заготовления государственных бумаг, которая в 1819 году начала выпуск ассигнаций с лучшим уровнем защиты. Сторублевая купюра была оформлена в темно-зеленых цветах. На лицевой стороне были изображены по углам гербы Российской империи, в центре размещались номинал, надпись "Объявителю сей государственной ассигнации платит Ассигнационный банк сто рублей ходячею монетою", подписи управляющего, кассира и номер. На обороте в центре был темный овал с числом "100".
В 1839-1843 годах под руководством министра финансов Егора Канкрина в России была проведена денежная реформа, в рамках которой ассигнации были заменены на государственные кредитные билеты, которые можно было обменять по номиналу на серебряную и золотую монету. Кредитные билеты номиналом в 100 рублей были выпущены в 1843 году и имели портретную ориентацию. На лицевой стороне серого цвета надписи были заключены в сложную рамку в виде готической арки с колоннами. Оборотная сторона имела радужную расцветку, на ней был изображен герб и выписка из императорского манифеста о кредитных билетах.
В 1870 году были выпущены 100-рублевые банкноты новой серии. Они имели большой размер (217 x 120 мм), горизонтальную ориентацию. Лицевая сторона получила бежевый цвет и печать черной краской (традиция оставлять у сторублевых купюр одну из сторон в таких цветах сохранялась до 1917 года), оборотная осталась радужной - на ней появился портрет императрицы Екатерины II.
Казначейские билеты, выпущенные в 1898 году, имели еще больший размер (260 x 122 мм). Портрет Екатерины II был перенесен на лицевую сторону. На оборотной стороне, выполненной в белых, синих и красных тонах, печатался герб, надписи "100 рублей" крупным шрифтом.
В 1910 году вышли новые 100-рублевые купюры: портрет Екатерины вновь переместился на оборотную сторону, где также черной краской были изображены архитектурные элементы в стилях барокко и рококо и мужчина с мечом и лавровыми ветвями в руке.
Во время Гражданской войны на территории России обращались десятки различных видов валют, в том числе совзнаки и расчетные знаки РСФСР. Из-за инфляции у сторублевок не было сложного оформления: как правило, они печатались в два цвета.
В частности, 100 кредитных рублей Временного правительства образца 1918 года (печатались уже советскими властями) имели коричнево-розовый оттенок, совзнаки 1919 года были песочного цвета и несли на себе надписи не только на русском, но также на английском, немецком, китайском и арабском языках. В 1921 году советские банкноты в 100 рублей имели оранжевый или лимонный оттенок, в 1922 году - красный или темно-фиолетовый.
В 1924 году в рамках Новой экономической политики в СССР была проведена денежная реформа, введены первые "твердые" деньги - червонцы. В результате банкноты номиналом в 100 рублей были выведены из обращения, вместо них имели хождение купюры номиналом в 10 червонцев.
В ходе денежной реформы 1947 года были выпущены купюры новой серии, которые по цветам, пропорциям и размерам, а также частично по оформлению соответствовали царским банкнотам. Номинал в 100 рублей был самым большим, купюра размером 230 x 115 мм была выполнена в бежевом и фиолетовом тонах. На лицевой стороне был изображен портрет анфас Владимира Ленина. На обороте - панорама Московского Кремля с Софийской набережной. На белом поле просвечивался водяной знак - портрет Ленина.
В ходе реформы 1961 года банкнота в 100 рублей уменьшилась в размерах до 140 x 71 мм. При этом композиция в целом не изменилась. Портрет Ленина стал изображаться в профиль. На оборотной стороне вместо панорамы Кремля была изображена только Водовзводная башня, а также номинал цифрами и прописью на 15 языках республик СССР.
В ходе "павловской" денежной реформы 1991 года внешний вид банкнот был видоизменен - лицевая сторона стала многоцветной (бежевой и синей), на обороте исчезли надписи на языках СССР. По длине банкнота выросла на 4 мм (добавилась небольшая белая полоса сбоку).
В марте 1992 года, уже после распада СССР, для противодействия завоза банкнот из бывших союзных республик, были введены купюры измененного образца, в которых на белые поля с обеих сторон был добавлен номинал в орнаменте, а водяной знак был заменен с Ленина на пятиконечные звезды.
В 1993 году вышли в обращение билеты банка России номиналом 100 рублей (он стал наименьшим номиналом). Физически размер купюры уменьшился до 130 x 57 мм. Цвет поменялся на сине-голубой. По своей композиции они напоминали советские банкноты, но вместо портрета Ленина в картуше было размещено изображение Сенатской башни Московского Кремля и купол здания Сената с развевающимся российским триколором. На обороте была изображена панорама Кремля c Большого Московорецкого моста.
После деноминации 1 января 1998 года номинал 100 рублей использует дизайн бывшей купюры в 100 тыс. рублей. Она имеет желто-коричневый цвет, на ней изображены здание Большого театра в Москве (на обороте) и квадрига Аполлона на фасаде этого театра крупным планом (на лицевой стороне). В 2001 году была выпущена модификация банкноты с некоторым отличиями при просмотре в ультрафиолетовом цвете. В 2004 году вышла еще одна модификация: защитная нить сделана ныряющей, на узоре на лицевой стороне появились муаровые полосы.
Большой театр и квадрига на банкноте изображен такими, какими они были до реставрации рубежа 2000-2010-хх годов.
В 2014, 2015 и 2018 годах Банк России выпускал памятные купюры номиналом в 100 рублей, посвященные зимней Олимпиаде в Сочи, воссоединению Крыма с Россией и чемпионату мира по футболу 2018 года соответственно. Они полностью отличаются дизайном от стандартных банкнот, имеют вертикальную ориентацию. Автором идеи дизайна "сочинской" банкноты по итогам конкурса стал студент Института им. Репина при Российской академии художеств Павел Бушуев. "Крымскую" и "футбольную" банкноты готовили художники Гознака, их имена не публиковались. В широкое наличное обращение подобные купюры не поступали.