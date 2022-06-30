Редкий портрет кисти Фрэнсиса Бэкона продан за $52,8 млн

Редкий портрет знаменитого художника Фрэнсиса Бэкона был продан за 43,4 миллиона фунтов стерлингов ($52,8 млн) на аукционе Sotheby's в Лондоне в среду, впервые за его почти шестидесятилетнюю историю. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Этюд для портрета Люсьена Фрейда", написанный в 1964 году, должен был стать центральным элементом большого триптиха — художественного формата, состоящего из нескольких частей, который предпочитал Бэкон, — но вскоре Бэкон решил, что его творения следует рассматривать как отдельные произведения.

Интимные картины изображают британского художника Люсьена Фрейда, который когда-то был другом Бэкона, а позже, к середине 1980-х, стал врагом.