Проектор для домашнего кинотеатра: как выбрать и где купить

Приобретая проектор для домашнего кинотеатра, необходимо учитывать множество факторов.

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Если у вас есть желание смотреть кино у себя дома, стоит приобрести проектор. Это гораздо более выгодная покупка, в сравнении с телевизором. Пользоваться им очень удобно. Разнообразные проекторы для домашнего кинотеатра предлагают производители современной техники.

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На что ориентироваться в выборе

Подборка проектора для домашнего использования — задача не из легких, но с ней вполне можно справиться, ориентируясь на обзоры, рекомендации друзей и знакомых.

В выборе необходимо учитывать массу параметров, в их числе:

яркость. Обозначается в люменах или ANSI-люменах. Чем выше данный показатель, тем лучше;

разрешение. Для просмотра кинофильмов вполне достаточно разрешения в 1080 р;

контрастность изображения;

способ установки. проекционное отношение (коэффициент проекции). Так называют отношение расстояния от проектора до изображения к ширине картинки. Например, если производитель указывает значение данного показателя 1,5:1, это означает, что ширина проецируемого изображения составляет 1 м при расстоянии между проектором и экраном в 1,5 м. У дорогих моделей данный показатель может иметь плавающее значение;

На проектор цена определяется исходя из многих параметров. Имеет значение раскрученность бренда, качество используемых комплектующих, коэффициент проекции и другие ключевые параметры.

Нередки ситуации, когда проекторы используют при наличии естественного или искусственного освещения. Как правило, речь идет о мобильных устройствах, которые без труда удается переносить с места на место. Они используются для бизнеса и не подходят для использования с целью просмотра домашнего кино.

Как купить проектор

Приобретая оборудование для устройства домашнего кинотеатра, важно учитывать специфику помещения, в котором будет вестись просмотр. В идеале на экран не должен попадать лишний свет. Имеет значение правильно подобранная яркость.

Чтобы купить проектор, достаточно выбрать подходящую модель в каталоге интернет-магазина. Все представленные варианты есть в наличии. Продажа осуществляется по рекомендованной производителем стоимости. Есть возможность доставки.