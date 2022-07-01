Как крестьянин с медведем попали на герб села Богородское

Мужичок с медведем, сидя на пеньках, пилят дрова или уселись с молотками у наковальни — эти сюжеты хорошо знакомы всем. «Живой» богородской игрушке уже 350 лет, но она все так же популярна не только у детей, но и у взрослых.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Еще в 1913 году в этих краях была основана артель «Богородский резчик», которая к трехсотому юбилею зарождения промысла, в 1960 году, была преобразована в фабрику, рассказали на сайте промыслы.рф.

Видео дня

Вообще Сергиево-Посадский уезд с давних времен был известен как край игрушечников. Еще в XV-XVI веках местные крестьяне занимались деревянной игрушкой, которую сбывали у Троице-Сергиевой лавры, где всегда было многолюдно.

Самые известные персонажи богородской игрушки — мужичок и медведь. Их даже разместили на гербе села Богородское, ведь считается, что именно там и зародились «живые» игрушки.

Живыми их называют, потому что большинство из них снабжено механизмами — подвесами, раздвижными планками, пружинами, рычагами. Дернешь за веревочку — и мужичок с медведем пилят дрова или бьют по наковальне.

Другие герои богородской игрушки — это белки, зайцы, лисы, которые тоже занимаются хозяйством: купают своих малышей, вяжут на спицах, колют орехи.

Есть и современные вариации — на фабрике, которая продолжает работать в подмосковном поселке Богородское, мишкам в лапы дают не только привычный инвентарь, но и компьютеры.

Как и несколько столетий назад, сегодня богородские игрушки делают из мягких пород дерева: липы, ольхи, осины. Перед тем как из чурки появится фигурка, дерево хорошо просушивают — два-три года.

Вырезают фигурки в основном вручную: сначала заготовку вырубают топором, придают изделию общий контур. Затем берутся за стамески.

Готовую неокрашенную игрушку называют «белье». Как правило, мишки и белки в таком виде и остаются. Зато раскрашивают курочек — еще один хит продаж. Если раскрутить подвешенный на нитях шарик-баланс, курочки начинают «клевать», ритмично постукивая клювами.