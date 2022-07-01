Физик рассказал, почему американские горки больше не круглые

Профессор физики из Университета Сан-Диего Мэтт Андерсон рассказал изданию Vox о том, почему американские горки крайне редко бывают идеально круглой формы.

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Американские горки впервые появились в XIX веке. Многие из них были круглой формы, однако уже через несколько лет они, обычно, закрывались.

Профессор Андерсон сказал, что на круглом аттракционе у человека может возникнуть обморок при перегрузках (G-LOC), так как перегрузка на таком колесе может за секунду увеличиться до значения 12-14 g, когда максимально допустимые значения для здорового взрослого человека — на уровне 6 g.

«По сути, вся кровь в вашей голове моментально вытекает в конечности. И, бесспорно, вы потеряете сознание», — заявил ученый.