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20 часов назад

Физик рассказал, почему американские горки больше не круглые

Газета.Ru

Профессор физики из Университета Сан-Диего Мэтт Андерсон рассказал изданию Vox о том, почему американские горки крайне редко бывают идеально круглой формы.

Физик рассказал, почему американские горки больше не круглые
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Американские горки впервые появились в XIX веке. Многие из них были круглой формы, однако уже через несколько лет они, обычно, закрывались.

Профессор Андерсон сказал, что на круглом аттракционе у человека может возникнуть обморок при перегрузках (G-LOC), так как перегрузка на таком колесе может за секунду увеличиться до значения 12-14 g, когда максимально допустимые значения для здорового взрослого человека — на уровне 6 g.

«По сути, вся кровь в вашей голове моментально вытекает в конечности. И, бесспорно, вы потеряете сознание», — заявил ученый.

Революция произошла уже в середине XX века, когда инженеры изменили форму американских горок с округлой на каплевидную (котоид), где перегрузка распространяется более равномерно, а также стали использовать более легкую, полую внутри сталь.

Вещи,Мэтт Андерсон,
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