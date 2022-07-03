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13 часов назад

Перечислены данные, которые нельзя хранить на телефоне

Национальная Служба Новостейиещё 5

Значительная часть пользователей гаджетов не уделяет достаточно внимания цифровой гигиене своего устройства, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по специальным проектам Angara Security Александра Дворянского, который сослался на статистику.

Перечислены данные, которые нельзя хранить на телефоне
Фото: нсннсн

По его словам, пользователям необходимо регулярно чистить cookies и кэш. Также необходимо проявлять внимательность при просмотре интернет-ресурсов и скачивании приложений.

Кроме того, стоит вовремя обновлять антивирус и не хранить в телефоне документы и пароли. Дворянский не советует входить с устройства в банковские и прочие приложения, содержащие учетные и персональные данные, при использовании неизвестной или недоверенной сети Wi-Fi и включенных VPN-сервисах.

Напомним, Роскомнадзор намерен ограничить работу еще ряда VPN-сервисов. Регулятор ведет опрос банков о том, какими сервисами они пользуются.

Вещи,Роскомнадзор,
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