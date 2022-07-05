В Дербенте обнаружили сасанидскую печать

В Дербенте в ходе археологических раскопок обнаружили печать сасанидской эпохи, предварительно датируемую V—VI веками. Об этом сообщил в своем Telegram -канале глава города Рустамбек Пирмагомедов.

«Прямо сейчас в ходе археологических раскопок на участке строительства ландшафтного парка между крепостными воротами "Кырхляр-капы" и "Джарчи-капы" найдена Сасанидская печать царей Дербента (V - VI века)»,

В апреле на берегу Каспийского моря в Кизлярском районе Дагестана обнаружили пять старинных корабельных пушек и один якорь. Находку, имеющую историческую ценность, сделал местный житель неподалеку от села Брянск.