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3 часа назад

В Дербенте обнаружили сасанидскую печать

Lenta.ruиещё 4

В Дербенте в ходе археологических раскопок обнаружили печать сасанидской эпохи, предварительно датируемую V—VI веками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Рустамбек Пирмагомедов.

В Дербенте обнаружили сасанидскую печать
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Прямо сейчас в ходе археологических раскопок на участке строительства ландшафтного парка между крепостными воротами "Кырхляр-капы" и "Джарчи-капы" найдена Сасанидская печать царей Дербента (V - VI века)»,

— говорится в сообщении.

Как отметил Пирмагомедов, «это очередное подтверждение великого исторического наследия нашего древнего города».

В апреле на берегу Каспийского моря в Кизлярском районе Дагестана обнаружили пять старинных корабельных пушек и один якорь. Находку, имеющую историческую ценность, сделал местный житель неподалеку от села Брянск.

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