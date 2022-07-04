Набор со святой водой для борьбы с вампирами был продан за 900 тыс. рублей

В Британии на аукционе за £13000 (почти 900 000 рублей) был продан набор для борьбы с вампирами, принадлежавший ранее чиновнику Лорду Уильяму Хейли. Об этом сообщает Mirror.

В запираемой шкатулке, датируемой XIX веком, были инструменты, используемые для защиты от любой нежити. Внутри находились распятия, пистолеты, святая вода, четки и библия, а также деревянный кол для того, чтобы вонзить его в сердце вампира.

"Задача убить вампира была чрезвычайно серьезной, и исторические отчеты предполагали необходимость в определенных методах и инструментах. Говорят, что предметы религиозного значения, такие как распятия и Библии, отпугивают этих монстров, отсюда и их присутствие в наборе",

- рассказал о лоте владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.