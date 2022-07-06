Мандолину Дженис Джоплин продали на аукционе за $281 тысячу

Подаренная Джимми Хендриксу мандолина Дженис Джоплин ушла с молотка на аукционе Kruse GWS Auctions. Об этом сообщает TMZ.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Раскрашенная вручную мандолина была куплена за $281,25. Ранее инструмент не перепродавали на аукционах, он лежал в частной коллекции в течение 20 лет после того, как его купили в Мемфисском зале славы музыки.

На мандолине нарисованы цветы и фразы "люблю тебя, сосед", "Дженис Джоплин и B.B.H.Co", "Джимми Хендрикс". Мотоцикл "Харлей Дэвидсон", на котором ездил герой Джонни Деппа в фильме "Плакса", не нашел своего покупателя по заявленной цене, сейчас им интересуются несколько музеев.