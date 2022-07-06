Тысячи россиян 8 июля смогут сделать бесплатное семейное фото

«Специальный проект, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, пройдет 8 июля в 20 городах России», – рассказали в VK. На центральных улицах жителей будут снимать известные фотографы.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Они сделают всем желающим бесплатные семейные фотокарточки. Изображения можно будет скачать в сообществах «VK Праздники» и «ОК Праздники» в соцсетях. Также фотографы будут снимать на технику моментальной печати. Россияне смогут получить свою фотографию сразу.