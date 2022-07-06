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3 часа назад

В Югре продают набитый советскими деньгами чемодан

РИА "ФедералПресс"

Житель Нижневартовска за 11 тысяч рублей продает чемодан с советскими банкнотами. Объявление размещено на портале Avito.

В Югре продают набитый советскими деньгами чемодан
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Дипломат СССР с ключами (две штуки), новый. Деньги СССР, оригинал. Общая сумма – 33 000 рублей. Бандерольки на пачках с деньгами, порванные части на сгибах склеены скотчем»,

– написано в объявлении.

В дополнение к пачкам денег канувшей в Лету страны идет декабрьский номер журнала «Вокруг света» полувековой давности. Житель Нижневартовска желает выручить за такой комплект из советского прошлого 11 тысяч рублей. «ФедералПресс» информировал ранее о том, что объем выдачи автокредитов в Югре упал на треть в сравнении с прошлым годом. За первые пять месяцев текущего года жители автономного округа получили займы на покупку транспортных средств на общую сумму 4,5 млрд рублей.

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