В Югре продают набитый советскими деньгами чемодан

В дополнение к пачкам денег канувшей в Лету страны идет декабрьский номер журнала «Вокруг света» полувековой давности. Житель Нижневартовска желает выручить за такой комплект из советского прошлого 11 тысяч рублей. «ФедералПресс» информировал ранее о том, что объем выдачи автокредитов в Югре упал на треть в сравнении с прошлым годом. За первые пять месяцев текущего года жители автономного округа получили займы на покупку транспортных средств на общую сумму 4,5 млрд рублей.